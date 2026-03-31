Bolivia se juega el sueño mundialista ante Irak en un duelo decisivo en Monterrey

La “Verde” enfrenta este martes a Irak en la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. Con un lugar en la Copa del Mundo en juego, el equipo sudamericano busca volver a una cita mundialista tras más de tres décadas.

Bolivia e Irak se enfrentarán este miércoles, desde las 21 hora boliviana (o madrugada del miércoles 1 de abril, según la zona horaria), en el Estadio BBVA de México por la final del Repechaje rumbo al Mundial 2026. La Verde venció 2-1 a Surinam en semifinales y tiene un partido a todo o nada contra los asiáticos por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

La selección de Bolivia afrontará una de las noches más importantes de su historia reciente cuando se mida ante Irak en la final del repechaje intercontinental, El encuentro, programado para la medianoche del martes en horario argentino, definirá a uno de los últimos clasificados al Mundial 2026.

El equipo boliviano llega a esta instancia tras una trabajada victoria por 2-1 frente a Surinam, en un partido en el que mostró carácter para revertir el resultado y meterse en la definición. Ahora, el conjunto sudamericano está a un paso de regresar a una Copa del Mundo, algo que no logra desde Estados Unidos 1994.

Del otro lado estará Irak, que accedió directamente a esta final del repechaje y buscará volver a un Mundial tras su única participación en México 1986. El equipo asiático tuvo una preparación atípica, marcada por dificultades logísticas en su traslado, aunque ya se encuentra instalado en Monterrey y listo para el desafío.

El escenario será neutral y sin la ventaja de la altura para Bolivia, un factor que históricamente ha sido clave para su rendimiento. Sin embargo, se espera una importante presencia de hinchas bolivianos en las tribunas, lo que podría inclinar el apoyo en favor de la “Verde”.

El ganador de este encuentro obtendrá el ansiado boleto al Mundial 2026, en una edición histórica que contará con 48 selecciones. Para ambos, el partido representa mucho más que una clasificación: es la posibilidad de volver a la élite del fútbol mundial y escribir una nueva página en su historia.

El clima previo:

La expectativa es máxima en ambos campamentos. En Bolivia, la ilusión creció tras la remontada ante Surinam y el plantel se muestra confiado en dar el golpe. En Irak, pese a los inconvenientes en la previa, reina el optimismo y la convicción de hacer historia.

Se anticipa un partido intenso, con nervios, tensión y mucho en juego. Noventa minutos —o más— separan a Bolivia o a Irak de cumplir el sueño mundialista.

Posibles formaciones:

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo; Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Marcelo Moreno Martins. DT: Antonio Carlos Zago.

Irak: Jalal Hassan; Frans Putros, Ali Adnan, Rebin Sulaka, Mustafa Nadhim; Amjad Attwan, Osama Rashid, Zidane Iqbal; Aymen Hussein, Mohanad Ali y Ali Jasim. DT: Graham Arnold.