Bolivia: Rodrigo Paz designa a nuevo ministro de Trabajo en un intento por solucionar la crisis

El funcionario entrante dio un saludo en aymara y dijo antes de asumir: “Es un reto muy difícil para quien les habla, pero estoy comprometido con mi país”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, designó el jueves al abogado constitucionalista Williams José Bascopé como nuevo ministro de Trabajo, en reemplazo de Édgar Morales, quien renunció con el objetivo de ayudar a la “pacificación del país”, en medio de protestas de sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB) que reclaman la renuncia del mandatario.

El funcionario entrante dio un saludo en aymara y dijo antes de asumir: “Es un reto muy difícil para quien les habla, pero estoy comprometido con mi país”, reportó la agencia estatal ABI y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Paz agradeció a “un gran boliviano, que nace de la cuna del occidente” boliviano y valoró que la nueva autoridad esté predispuesta al diálogo para buscar soluciones al momento actual que vive el país.

El renunciante Morales ha sido uno de los ministros más rechazados durante la escalada de conflictos. La COB hace varias semanas que lo descartó como interlocutor y no respondió a ninguna de sus convocatorias al diálogo.

En la víspera, el mandatario anunció cambios en su gabinete, además de la creación de un consejo económico social. Bascopé instó a valorar el diálogo frente a la violencia y sentenció: “Bolivia no volverá al pasado”.

La ciudad de La Paz sufre semanas de bloqueos de caminos por sectores radicales, pese a que las autoridades del Gobierno nacional convocan al diálogo con el fin de resolver las demandas.

La COB confirmó que su líder, Mario Argollo, pasó a la clandestinidad tras una orden de aprehensión dictada en su contra.

“Pese que el compañero Mario está en la clandestinidad con persecución de demanda, nosotros vamos a continuar con la lucha. Agarran a uno, va a estar el siguiente, agarran al siguiente va a continuar otro”, señaló un dirigente citado por el diario La Razón.

El lunes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó la emisión de órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB y otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país.

Mariaca informó que las órdenes fueron emitidas en el marco de procesos relacionados con presuntos delitos cometidos durante los conflictos sociales que ya ingresaron en su tercera semana y que mantienen bloqueadas varias carreteras estratégicas del país.

La COB emprendió este jueves una marcha que partió del Multifuncional de la Ceja de El Alto con rumbo al centro paceño. La institución convocó a las organizaciones afiliadas y no afiliadas a participar de la movilización denominada “unidad y lucha”.

“La Central Obrera Boliviana está aquí, firme, tal como ha hecho el compromiso con todas las organizaciones sociales. Vamos a continuar”, sostuvo un dirigente.

La movilización se realiza en un escenario marcado por movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país. La situación que mantiene afectaciones en la transitabilidad y el desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y otros, en varias regiones.

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