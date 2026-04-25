Bodas con historia: El Macedonio Graz ya es sede de matrimonios a cielo abierto

Esta propuesta del Gobierno de Jujuy, a través del Registro Civil, busca que los ciudadanos y quienes visitan nuestra provincia puedan celebrar su unión en los entornos naturales y culturales únicos.

El Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz vivió una jornada inolvidable este jueves al celebrarse los primeros matrimonios en su nueva sala a cielo abierto. Pese a las condiciones climáticas, el equipo institucional readecuó las instalaciones para que, aun bajo la lluvia, las parejas pudieran disfrutar de su momento esperado en un entorno cuidado y emocionante.

lanzamiento operativo fue acompañado por el jefe de Inspección del Registro Civil, Gabriel Tejerina, y la coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Cari. Las ceremonias estuvieron a cargo de la jefa de la Sección Matrimonios, Leticia García, con la coordinación de Ana Zoricich (Bodas del Macedonio Graz).

Jujuy, un escenario natural para el amor

Esta iniciativa, impulsada por el director del Registro Civil, Octavio Rivas, y el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, posiciona a la provincia como un destino privilegiado para celebraciones. A la nueva sala del Macedonio Graz se suman los espacios naturales ya habilitados en el Dique Los Alisos, y las oficinas con áreas especiales en San Pedro, Palpalá, Calilegua.

Rivas expresó que «Ni el clima fue un impedimento para cumplir con los ciudadanos. La política del Gobierno de la Provincia es estar presentes y poner en valor lo que nos pertenece. Transformamos un trámite administrativo en un servicio de excelencia y una experiencia inolvidable, aprovechando los paisajes y edificios que hacen de Jujuy un lugar único en el mundo».