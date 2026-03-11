Boca y San Lorenzo empataron en un clásico vibrante en «La Bombonera»

Boca y San Lorenzo empataron en una nueva edición del clásico disputado en La Bombonera por la decima fecha del Torneo Apertura.

El partido entre los dirigidos por Claudio Úbeda y Damián Ayude terminó 1-1. Los goles fueron de Santiago Ascacibar para el local y de Gregorio Rodríguez para la visita. Ambas anotaciones llegaron en la segunda parte del partido.

A los siete minutos llegó la primera oportunidad para Boca cuando Miguel Merentiel la bajó en el área y asistió a Adam Bareiro que no pudo darle de buena manera.

Tan solo unos minutos después, Merentiel ganó por la banda izquierda y levantó un peligroso centro, pero que fue despejado por la defensa del «Ciclón» por arriba del arco.

El delantero de San Lorenzo Ezequiel Cerutti tuvo que ser reemplazado, salió en camilla, por una dura lesión. En su lugar ingresó Nahuel Barrios.

A los 32 minutos, Marcelo Weigandt atacó por la banda derecha y tiró un buen centro que le cayó en la puerta del área al pibe Tomás Aranda que conectó un cabezazo que pasó al lado del palo.

Boca tuvo su chance más clara del primer tiempo a los 40 minutos cuando tras una gran jugada colectiva, el pibe Aranda tire el centro atrás y Adam Bareiro remate directamente al travesaño.

Tan solo unos minutos después, Ezequiel Herrera, de San Lorenzo, cabeceó en el primer palo y la pelota le cayó a Gastón Hernández que de palomita definió y la pelota dio en el travesaño, otra vez.

Así terminó el primer tiempo con chances para ambos, pero no lograron sacarse ventajas.

El segundo tiempo arrancó con una chance para San Lorenzo cuando Facundo Gulli se escapó y definió mano a mano ante Agustín Marchesín. El joven la quiso picar, pero el remate salió para el costado.

A los diez minutos de la segunda parte, Santiago Ascacibar recibió un gran pase por parte del pibe Milton Delgado y definió de gran manera para poner el 1-0.

Diez minutos más tarde, San Lorenzo llegó al empate tras una escalada por la banda izquierda que terminó con un centro cruzado que definió el recién ingresado Gregorio Rodríguez.

Luego del gol del empate de San Lorenzo, Boca comenzó a buscar volver a ponerse arriba en el marcador, pero sin mucha precisión.

En la próxima fecha, Boca visitará a Unión de Santa Fe el domingo 15 desde las 22. Por su parte, San Lorenzo recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18:30.

(Cadena3)