Blumberg denunció la venta de candidaturas en el espacio de Milei

El empresario aseguró que algunos candidatos a concejal pagaron hasta US$50 mil por estar en la lista.

El empresario Juan Carlos Blumberg denunció que el espacio que encabeza a nivel nacional Javier Milei cobra hasta US$50 mil dólares para entrar en una lista.

Blumberg se había integrado en los últimos tiempos a la Libertad Avanza, pero luego decidió alejarse en medio de acusaciones a la conducción de la fuerza de supuestos intentos de hacer “negocio” con la política.

“No vamos a ser el vehículo electoral de mafias o delincuentes”, sostuvo el empresario, quien había coqueteado con un candidatura por ese espacio.

En declaraciones radiales, destacó que algunas personas pagaron “hasta 50.000 dólares” para un lugar de concejal.

Además, apuntó por el tema a Carlos Kikuchi, el armador de Milei que en las últimas horas, se conoció, fue alejado de ese cargo.

“Hay gente que pagó y que la usaron”, resaltó Blumberg.

Por la tarde, en AM 990, Campanas en la Noche, Blumberg se explayó acerca de algunos detalles de su experiencia con Milei.

“A mí me buscaron los demócratas, después vino Villarruel y me ofreció ser candidato a Intendente de San Isidro, antes me había venido a ver también José Luis Espert. Y como yo estoy atendiendo la Fundación, también la Fábrica, entonces no tengo el tiempo necesario para ocuparme como debería ser. También después Villarruel me ofreció ser candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y también le dije que no, que debería ser ella. Pero los ayudé. Porque las ideas que venía proclamando Milei me parecían que me identificaban, en algún sentido: bajar ministerios, bajar gastos, achicar el Estado, para salir de toda esta maraña que estamos viviendo. Y les pedí a los señores del edificio dónde está la Fundación nuestra, un piso, muy grande, dónde ahí ellos instalaron esa Fundación Oid Mortales y hacían reuniones todas la semanas”, relató el Ingeniero.

Y agregó: “Con Milei nunca me reuní, si con su hermana. Los antecedentes que yo tenía de él, fueron a través de un grupo de conocidos, que lo conocen, y me hablaban muy bien de él. Después vinieron los comentarios de parte de la CGT de Vicente López, con los que nosotros almorzamos una vez por semana por temas de la Fundación Axel, y ahí me dicen, me cuentan, que están vendiendo las candidaturas. Eso me llamó poderosamente la atención y bueno, me dijeron que abra bien los ojos. A mí me llamó gente muy importante, que conozco hace años, para contarme que la campaña de él la estaba pagando Massa. Pero así fue que me desvinculé absolutamente, y no quiero tener nada que ver con ese señor. Encima después vinieron todas esas denuncias y basta con solo mirar, la gente que lo dejó y toda la gente de Massa que ahora está con él”, concluyó Blumberg.

(Noticias Argentinas)