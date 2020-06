Beto Casella anunció a qué renunció en Bendita: “Después de 10 años le dije chau a los zapatos y sacos”

En su visita a La jaula de la moda, el conductor afirmó que cambió su manera de vestir para siempre.

Desde que se inició en Bendita TV, el look de Beto Casella fue mutando y se destacó por sobre muchos en la televisión argentina. Pero el muchacho dijo basta. En un móvil con La jaula de la moda, afirmó que no usará más zapatos ni sacos. “Después de 10 años en el programa renuncié a eso”, contó.

“Renuncié un poco al color, estoy monocromático”, arrancó. “En realidad, después de que pasaron los 10 años largos de Bendita, te dicen ‘che, Betito, el programa anda una maravilla, es bárbaro, factura que es una locura. Y ahí dije ‘listo, ya está’”, afirmó Casella.

Ante el aplauso de Horacio Cabak y su equipo porque Beto siempre marcó tendencia, Casella dijo que ahora tiene diferentes look más clásicos y dio por terminando el asunto fashion: “Renuncié a dos cosas… a los zapatos y al saco”.

PELEA 1

La semana pasada, en medio del escándalo por la estafa de “la maquinita”, Yanina Latorre y Beto Casella protagonizaron una fuerte pelea. La panelista acusó al conductor de difamarla y dijo que enviaría una carta documento a Canal 9 para que dejaran de mencionarla en Bendita TV.

Según Yanina, el programa de Casella emitía todas las noches un informe criticándola. Por eso, Adrián Pallares se ocupó de chequear si Bendita había mencionado a la panelista tras la pelea y al mencionar el tema en Twitter obtuvo una dura respuesta de Beto.

Segunda noche que Bendita no hace un informe sobre Yanina Latorre. La carta documento y la demanda enviada a Canal 9 hizo efecto. El dueño del canal no quiere problemas. La causa la lleva Burlando”, escribió el periodista de Intrusos.

Poco después, Casella le respondió con un notorio enojo. “Campeón, no nos llegó ninguna carta. Lo de “segunda noche” sin informe sobre esta mujer, ¿significa que vos también crees lo del informe diario?”, le preguntó el conductor. “Si querés te paso en forma privada cuántos son al mes (hay famosos que tienen muchos más). Y jamás en forma agresiva con nadie”, cerró. Yanina dijo que se siente perseguida. ¿Será así?

PELEA 2

Desde el comienzo del aislamiento obligatorio, Juana Viale tomó el difícil desafío de ponerse al frente de la conducción del ciclo de programas de su abuela Mirtha Legrand debido a que la diva se encuentra recluida debido a la pandemia por estar en el grupo de personas de riesgo.

Rocío Oliva es una de las panelistas del programa conducido por Beto Casella, en donde no le perdonaron a Juana que no se interiorizara sobre la vida personal de la rubia lo que quedó en evidencia ante la pregunta que realizó Viale: “¿Vos te separaste de Maradona y volviste? ¡Yo no sé nada! Como a mí no me gusta que me pregunten por mi vida privada, no sé nada de nadie”.

Por lo que Oliva tuvo que explicar su actual situación con el Diez. Es por eso que Casella no se lo perdonó y lanzó “Si quiere ir por buen camino, que se informe un poco de la gente que va a entrevistar”. “Porque con esto de que ‘yo no veo televisión y soy cool’, yo no lo había visto, pero ahí dice ‘como yo no veo, no sé nada’ ¡Dale, flaca! Si te vas a dedicar a esto, por lo menos, por respeto a los que sentás ahí, infórmate un poco”, dijo Beto dejando en claro la opinión que tiene sobre Viale.

(Paparazzi.com)