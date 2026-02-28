Bernis reivindicó las inversiones en obra pública en la apertura de sesiones de la Legislatura

En el marco del inicio del año legislativo, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, dirigió su mensaje a la Asamblea Legislativa, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis, donde realizó un pormenorizado balance de gestión y expuso los principales lineamientos y proyecciones previstos para el presente período.

El vicegobernador de la Provincia y titular de la Legislatura, Alberto Bernis, destacó el plan de inversiones en obra pública detallado por el gobernador Carlos Sadir, al inaugurar el período 165 de sesiones ordinarias.

Además, ponderó el mensaje pronunciado por el primer mandatario a los jujeños, resaltando su “claridad” para reflejar el rumbo de la gestión.

“Se está afirmando la política pública del gobernador de invertir continuamente en obra pública”, expresó Bernis y consideró que “el mensaje fue un mensaje positivo”.

Tras subrayar que “Jujuy está creciendo y avanzando sin parar”, se mostró absolutamente convencido de que “la provincia va bien y juntos seguiremos adelante”.