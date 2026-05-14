Bernis advirtió sobre el impacto de la reducción del transporte de gas en la industria regional

El vicegobernador Alberto Bernis encabezó el reclamo del Norte Grande por la Resolución de la Nación que reduce la capacidad firme de transporte de gas para la industria del NOA.

En el marco de la sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande realizada en Salta, el vicegobernador Alberto Bernis lideró el pedido regional de revisar la Resolución SE N 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, que reconfigura el esquema de transporte de gas natural y deja al sector industrial del NOA sin la garantía de suministro durante los meses de mayor demanda.

La normativa reduce la capacidad firme asignada a las distribuidoras que abastecen a la industria de la región. La capacidad firme es el volumen de gas que la transportista se compromete a entregar sin interrupciones durante todo el año; al recortarse, las fábricas pierden esa garantía y quedan expuestas a cortes y a precios más altos en los picos de consumo invernal.

El debate se centró en un documento técnico elaborado por la Unión Industrial de Jujuy, que advierte sobre un escenario de desabastecimiento de gas natural durante el invierno y sus consecuencias sobre la continuidad productiva de las fábricas del NOA. La nota señala que la normativa nacional, si bien prioriza el consumo residencial, comercial y de GNC, expone al sector industrial a restricciones de suministro, a costos operativos que comprometen la competitividad y a la posibilidad de paralización de actividades, con impacto directo en el empleo regional.

Bernis impulsó una agenda de gestiones ante las autoridades nacionales y planteó la necesidad de defender los intereses productivos del Norte Grande. Entre los puntos elevados a Nación, el Parlamento regional solicitó mecanismos compensatorios para evitar el cierre de plantas y la pérdida de puestos de trabajo, y la prioridad de Naturgy NOA en la asignación de capacidad adicional de transporte a partir de 2027.

Necesitamos garantizar el abastecimiento sin restricciones y precios que sean razonables y previsibles, sostuvo el vicegobernador.