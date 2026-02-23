Beneficios del Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Rentas, recuerda a los vecinos que siguen vigentes los importantes beneficios del programa de Pago Anticipado 2026, una oportunidad para ahorrar en impuestos y tasas municipales hasta el 31 de marzo.
La propuesta permite acceder a descuentos muy significativos para quienes opten por cancelar de manera anticipada sus obligaciones:
- 30 % de descuento en el Impuesto Automotor.
- 20 % de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos.
- 10 % adicional por “Buen Contribuyente”, destinado a quienes estén al día con sus tributos.
- 5 % extra abonando a través de la web oficial rentasmunijujuy.gob.ar.
Con la acumulación de beneficios, el descuento puede alcanzar hasta un 45 % en el Impuesto Automotor y un 35 % en la Tasa de Recolección de Residuos, representando un alivio importante para la economía familiar.
Opciones de financiación
Además de los descuentos, los contribuyentes pueden financiar el pago:
- Hasta 6 cuotas sin interés con Banco Macro a través del sitio web.
- Hasta 5 cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario en las cajas presenciales.
Desde Rentas recomendaron utilizar la modalidad online para mayor comodidad, evitar filas y traslados innecesarios, especialmente en días de lluvia.
Beneficio especial para jubilados
Como novedad este año, se incorporó un 50 % de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos para jubilados, beneficio que estará vigente hasta el 6 de marzo.
Para acceder, deberán:
- Poseer una única propiedad.
- Presentar certificado de residencia y convivencia.
- Adjuntar constancia de jubilación o recibo de haberes.
Los interesados pueden acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde cada caso es evaluado para su correspondiente carga en el sistema.
Desde el municipio invitaron a los vecinos a aprovechar esta oportunidad, regularizar su situación tributaria y acceder a importantes descuentos antes del vencimiento del plazo.