Belgrano le ganó a Banfield con un golazo de Zelarayán y se prende en la pelea

Belgrano volvió a ganar en el Gigante de Alberdi y se impuso 1-0 ante Banfield en un partido correspondiente a una nueva fecha del Torneo Apertura. El único gol del encuentro lo marcó Lucas “Chino” Zelarayán en el segundo tiempo, en un triunfo que le permitió al equipo cordobés sumar tres puntos importantes como local.

El encuentro se disputó con un desarrollo parejo durante la primera mitad, con pocas situaciones claras frente a los arcos. Banfield sufrió una modificación temprana cuando Santiago Esquivel debió abandonar el campo de juego por una molestia física y fue reemplazado por Lautaro Ríos.

Las llegadas más nítidas del primer tiempo fueron para Belgrano, con intentos de Nicolás Fernández desde media distancia y una ocasión clara de Alcides Benítez, que fue contenida por el arquero Facundo Sanguinetti. El marcador se mantuvo sin goles al término de los primeros 45 minutos.

En el complemento, Belgrano abrió el marcador con una acción individual de Zelarayán, quien convirtió con un remate desde fuera del área y estableció el 1-0 definitivo. El mediocampista fue reemplazado minutos más tarde y fue ovacionado por el público «Celeste» al retirarse del campo de juego.

Con la ventaja, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski realizó variantes para sostener el resultado. Banfield buscó el empate en el tramo final, pero se encontró con buenas intervenciones defensivas y del arquero local, que evitaron la igualdad.

Con este resultado, Belgrano alcanzó los 8 puntos en el torneo y quedó a dos unidades del líder Tigre. En la próxima fecha, el equipo cordobés visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza.

(Cadena3)