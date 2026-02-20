Belgrano ganaba, pero se le escapó sobre el final y empató 1-1 con Defensa

«El Pirata» dejó pasar la chance de subirse a la cima de la Zona B, ya que ganaba con un golazo del «Chino» Zelarayán, pero a un minuto del cierre «El Halcón» lo igualó a través de un penal de Molinas.

Belgrano se llevó un punto con sabor amargo en su visita a Defensa y Justicia en un encuentro intenso, condicionado por el fuerte calor en Florencio Varela y definido en los instantes finales. El 1-1 dejó al conjunto cordobés en el segundo lugar de la Zona B del Torneo Apertura 2026, con 12 unidades, igualado con Independiente Rivadavia y a apenas un punto de Tigre, ambos con partidos aún por disputar.

El inicio mostró a dos equipos cautelosos. Durante los primeros minutos, ni el Halcón ni el Pirata lograron romper la estructura defensiva rival. Con el correr del reloj, el local adelantó sus líneas, aunque la primera ocasión clara fue para Belgrano. A los 17, Emiliano Rigoni desbordó por la izquierda y envió un centro raso preciso para Nicolás “Uvita” Fernández, quien se filtró entre los centrales pero definió por encima del travesaño.

Belgrano volvió a avisar a los 25, nuevamente con Rigoni, que se acomodó por la derecha y sacó un potente derechazo que se fue desviado. La más nítida de la primera parte llegó poco después: Lucas Zelarayán ejecutó rápido un tiro libre y asistió a Fernández, cuyo remate fue desviado con esfuerzo por el arquero Fiermarin. Tras una pausa para hidratación, el cierre del primer tiempo transcurrió sin sobresaltos y con el marcador en blanco.

En el complemento, Defensa y Justicia salió con mayor agresividad, pero el golpe lo dio la visita. Zelarayán, el conductor celeste, frotó la lámpara desde el borde del área y clavó un derechazo impecable en el ángulo para el 1-0. Un gol de jerarquía que modificó el desarrollo y fortaleció la confianza del Pirata.

Con espacios a favor, Belgrano estuvo cerca de ampliar la ventaja. A los 23, Franco Vázquez habilitó con precisión a Rigoni, que controló y definió mano a mano, aunque Fiermarin volvió a responder con solvencia. Más tarde, González Metilli filtró un pase para Lucas Passerini, quien tampoco logró superar al arquero en una chance clarísima.

Cuando el triunfo parecía encaminado, una acción cambió el destino del partido. Tras un remate en el área visitante, la pelota impactó en la mano de Lisandro López. El árbitro sancionó penal y, ya en tiempo adicionado, Aaron Molinas estableció el 1-1 definitivo.

El empate dejó sensaciones encontradas en Belgrano: solidez y pasajes de buen fútbol, pero también la frustración de no haber podido cerrar el juego. En la tabla, el punto adquiere valor: con 12 unidades, el equipo se mantiene en zona de protagonismo y a la expectativa de lo que ocurra con Tigre e Independiente Rivadavia.