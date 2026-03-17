BEGU: Mañana inician las inscripciones para estudiantes secundarios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este miércoles 18 de marzo se habilitarán las inscripciones para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) 2026 destinado a estudiantes del nivel secundario.

El trámite se realizará de manera online a través de la página web oficial del municipio y el período de inscripción estará disponible desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril. Posteriormente, se abrirá la inscripción para estudiantes de nivel terciario y universitario, que podrán registrarse del 6 al 24 de abril.

Para acceder al beneficio, los estudiantes secundarios deberán contar con DNI, una tarjeta asociada a su nombre y una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente, emitida por la institución educativa con sello y firma correspondiente, en la que se indique el año y ciclo lectivo que cursa el estudiante.

En el caso de los estudiantes terciarios y universitarios, deberán presentar los mismos requisitos: DNI, tarjeta asociada a su nombre y constancia de alumno regular. Además, los universitarios deberán acreditar su condición de alumnos activos simples o plenos mediante un certificado emitido por la institución.

La inscripción se realizará mediante un trámite sencillo en la página oficial de la Municipalidad. Una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse al día siguiente con su DNI en cualquiera de los puntos TAS para habilitar el beneficio en su tarjeta.

Para consultas o asistencia en el trámite, los estudiantes podrán acercarse a los siguientes puntos de atención: Tumusla 625; edificio municipal de avenida El Éxodo 215; Dirección General de Rentas en Hipólito Yrigoyen; Delegación de Villa Jardín de Reyes; CPV Malvinas; CPV Chijra y CPV Santa Ana, en Alto Comedero.

También se encuentra disponible información en el sitio web oficial: www.sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.