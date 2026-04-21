BEGU 2026: Estudiantes tienen tiempo hasta el 24 de abril para completar la inscripción

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que quedan pocos días para realizar el trámite de inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) 2026, destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario. El proceso se realiza de manera completamente online y estará habilitado únicamente hasta el próximo 24 de abril.

Desde el municipio recordaron que la inscripción debe efectuarse a través de la página web oficial, por lo que se recomienda a los interesados no dejar el trámite para último momento y evitar inconvenientes en la carga de datos o documentación.

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán contar con su DNI, una tarjeta SUBE registrada a su nombre y una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente, emitida por la institución educativa correspondiente. En el caso de los estudiantes universitarios, además deberán acreditar su condición de alumnos activos —simples o plenos— mediante el certificado correspondiente.

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios deberán presentarse al día siguiente con su DNI en cualquiera de los puntos TAS habilitados, donde se procederá a la activación del beneficio en la tarjeta SUBE.

Para consultas o asistencia, el municipio dispuso distintos puntos de atención distribuidos en la ciudad: Tumusla 625; el edificio municipal de avenida El Éxodo 215; la Dirección General de Rentas en Hipólito Yrigoyen; la Delegación de Villa Jardín de Reyes; y los CPV Malvinas, Chijra y Santa Ana, en Alto Comedero.

De esta manera, se incita a los estudiantes a completar el trámite dentro del plazo establecido para garantizar el acceso a este importante beneficio que promueve la continuidad educativa.