Barrio Luján: Policías atraparon a dos sujetos que robaban luminarias domiciliarias

​Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito detuvo esta madrugada a dos jóvenes de 25 y 23 años, quienes habían sustraído focos LED de gran potencia de varios domicilios sobre la calle Calilegua.

El procedimiento se inició alrededor de las 04:30, luego de que el sistema de cámaras de Monitoreo 911 detectara a los sospechosos transportando elementos de dudosa procedencia por el barrio Luján hacia la zona de la ex Terminal.

​Tras recibir la alerta radial, las unidades Zorro 3 y 4 desplegaron un cerrojo en el sector.

El primer ladrón fue interceptado en la esquina de calles Dorrego y Zegada, donde intentó ocultar un foco de 50W bajo su chaleco.

Minutos después, el segundo implicado fue localizado cerca del Ascensor Urbano, llevando consigo otra luminaria sustraída.

Al consultar sus datos en el sistema SIFCOP, se estableció que ambos poseen antecedentes vigentes, incluyendo medidas restrictivas y suspensiones de juicio a prueba.

​Los demorados fueron trasladados a la Seccional 2da., donde se procedió al secuestro de los elementos recuperados.

Desde la fuerza se destacó la importancia de la vigilancia tecnológica, que permitió captar el momento exacto del ilícito y coordinar la captura inmediata de los malvivientes antes de que lograran comercializar lo robado o darse a la fuga hacia otros barrios.