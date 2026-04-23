Barrio Luján: Dueño de un bar reconoció al ladrón que le había robado una silla y lograron capturarlo

Efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) arrestaron durante la madrugada del miércoles 22 a un joven de 26 años sobre avenida Éxodo.

El mismo fue señalado como el autor del robo de mobiliario en un comercio de la zona.

La intervención se produjo luego de que el propietario del bar «Nilo» alertara al 911 sobre la presencia del sospecho, quien el pasado lunes por la noche le habría sustraído una silla del establecimiento.

​Al notar la llegada del GEM-5, el sujeto intentó darse a la fuga hacia la altura de un local cercano, pero fue interceptado a los pocos metros por los motoristas.

Tras ser reducido e identificado en la base de datos SIFCOP, se detectó que posee medidas restrictivas vigentes y prohibición de salida de la provincia.

​El aprehendido fue trasladado a la Seccional 2da., donde quedó a disposición de la Justicia. El damnificado se presentó en la dependencia para radicar la denuncia formal, destacando la importancia de la presencia permanente de los motorizados en el sector de la ex Terminal de Ómnibus y alrededores para dar respuesta inmediata a la ciudadanía.