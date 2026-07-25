Barracas derrotó por 1-0 a River en el Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura

El único gol del triunfo de “El Guapo” lo hizo Gonzalo Morales a los 22 minutos del primer tiempo.

Barracas Central derrotó por 1 a 0 a River en condición de visitante, en el estadio Monumental, en el marco del debut en la primera fecha del torneo Clausura 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del triunfo de “El Guapo” lo hizo Gonzalo Morales a los 22 minutos del primer tiempo, luego de que Santiago Beltrán diera un rebote hacia el medio queriendo despejar un centro de Rodrigo Insua desde la izquierda.

Es la segunda derrota consecutiva del equipo de Núñez en lo que va de la vuelta del receso; la anterior fue por 3-1 frente a Aldosivi, por los 16avos de la Copa Argentina.

(NA)