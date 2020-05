Barby Franco cruzó furiosa a Mariana Brey: “No me gusta que esté beboteando a Burlando; ¡me siento boludeada!”

La modelo, pareja del abogado, le hizo una escena de celos en vivo a la panelista de LAM.

El viejo romance que Mariana Brey tuvo hace una década con Fernando Burlando tiene a mal traer a Barby Franco, quien no pierde oportunidad para manifestar sus celos en público.

Consciente del conflicto, el jueves el abogado se sinceró en una nota con Los Ángeles de la Mañana al explicar por qué no va al estudio: “Después del último problema entre Barby y Mariana quiero evitar los líos. Soy un tipo que evita el problema, no es que lo evada. Son cosas diferentes”.

Así y todo, el viernes se produjo un nuevo y súper bizarro cruce entre Mariana y Barby, con Mauricio D’Alessandro como juez: “El culpable de todo es Burlando, lo voy a condenar”. En ese momento, la panelista comentó: “Fernando fue el que iluminó el tema ayer cuando dijo por qué no venía. Esto también es para Barby, porque cuando no menciono a Burlando él es el que saca el tema”.

Furiosa, Barby explotó: “Pará, pará, no me boludees tampoco. No me boludeés porque me siento boludeada”. En paralelo, Mariana lanzó: “Yo respondo a la iluminación de él, yo me pregunto por qué ilumina el tema”. Tras el chisporroteo, la ex azafata de Guido Kaczka averiguó si podría ponerle un bozal legal a la periodista, para lo cual D’Alessandro aclaró que “habría que conseguir que Burlando firme también”.

Asombrada, Brey puntualizó: “Es algo del pasado. Yo hablé de mi intimidad”. Con cara de pocos amigos, Franco se quejó: “Señora, pero es algo de hace diez años. Le voy a poner un bozal legal porque ya no queda otra. No está bueno. No me gusta que esté beboteándolo y encima le mande mensajes. ¡Y también deja como un bolu… al marido! También quiero cuidar a (Pablo Melillo), el marido de Mariana”.

“Mis mensajes están siempre relacionados con los contenidos del programa siempre. No tengo otro tipo de mensajes, y si los hay, que los muestre sin problemas”, desestimó Mariana Brey, quien se la cobró al final cuando le dijo “resentida” a Barby Franco, por no querer saludarla al despedirse.

(Ciudad Magazine)