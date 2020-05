Barbie Vélez habló del cáncer que atraviesa Fede Bal: “Nadie puede burlarse o reírse de una enfermedad, pero no tuve ganas de llamarlo”

La actriz, cuya relación con el hijo de Carmen Barbieri terminó con una denuncia de violencia de género, reconoció que la noticia la impactó, pero dijo que no siente la necesidad de comunicarse con él.

La relación entre Barbie Vélez y Federico Bal finalizó en malos términos, en medio de una denuncia judicial y un escándalo que incluyó una acusación de violencia de género por parte de ella.

El tiempo pasó, pero los ex novios no volvieron a hablarse nunca más, ni siquiera en un evento social. Semanas atrás, al hijo de Carmen Barbieri le diagnosticaron cáncer de colon y, desde entonces, está en tratamiento de quimioterapia y rayos.

“Decidí callarme porque no quería que saliera una declaración mía y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible”

Y sumó, respetuosa de la situación: “La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración mía y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible. Porque siempre preguntan y en los portales ponen ‘Barbie dice que…’. Entonces, decidí tomar esta posición. Pero bueno, es lógico…”, justificó Barbie.

“Uno se pone en la posición de la edad que tiene, que ve todo lejos. Pero de repente uno se da cuenta de que las cosas no están tan lejos como cree. Y se empiezan a tomar las cosas de otra forma. Nadie se puede burlar o reír de la enfermedad”, reflexionó, en voz alta, después de que las madres de ambos tuvieran una disputa reciente a causa de este tema.

Para finalizar, la periodista le preguntó si había pensado y tenido ganas de comunicarse con Bal por intermedio de un llamado o de un mensaje, y Vélez fue categórica en su respuesta. “No. La verdad que no. Una cosa no quita la otra. Sí fue shockeante y me movilizó… pero no”. Hay heridas que no cierran jamás.

