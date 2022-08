Barbie Vélez confirmó que va a ser mamá de un varón y dijo los posibles nombres

Días después de confirmar que está embarazada, la actriz reveló el sexo del bebé en camino.

A comienzos de semana, Barbie Vélez anunció que está embarazada. Ahora confirmó que junto a su esposo, Lucas Rodríguez, esperan un varón.

Al aire de LAM (América), la hija de Nazarena Vélez contó que está muy sensibilizada y feliz. Al ser consultada sobre el sexo del bebé dijo que ella pensó que iba a ser nena, pero que será varón.

Sobre los nombres explicó que tiene cuatro posibles. “El que más le gusta a Luqui, que a mí me gusta mucho, es Salvador. Después está Bautista, que a mí me gusta mucho pero a Luqui no tanto. Está Baltazar que está en medio de los dos”.

Sin embargo, advirtió que piensa tener uno más y que si es nena le pondrá Mía.

Así fue cómo Barbie Vélez anunció su embarazo

“Se agranda la familia, no podemos estar más felices”, escribió en sus redes sociales junto a una foto donde se la ve sonriente junto a su esposo Lucas Rodríguez.

La pareja se casó en septiembre del año pasado en un gran evento al que asistieron todos sus seres queridos.

En ese entonces, en declaraciones a la prensa, la actriz ya adelantaba que deseaba ser madre de una nena y un nene. Ahora, su primer hijo está en camino y no puede estar más feliz con la noticia.

Antes de esta publicación, la artista de 28 años le dio la primicia a Ángel de Brito en LAM (América). “No lo puedo creer, los nervios que tengo. Me siento más o menos, con un poco de náuseas y un poco de sueño. Estoy de tres meses. Todo es nuevo para mí, lo estoy experimentando”, describió.

Por otra parte, relató cómo reaccionó cuando descubrió que va a ser mamá: “Yo estaba con un tema hormonal y pensaba que iba a tardar un poco en quedar embarazada. No me indisponía, pero como es algo bastante normal en mi cuerpo, no me llamó la atención. Me hice un test para ver y cuando vi el positivo no lo podía creer”.

(TN)