Bancos bajan tasa de interés de plazos fijos y pierden contra la inflación

Con intereses en baja, el plazo fijo rinde cada vez menos: qué bancos pagan más. Los ahorristas buscan alternativas que ajusten por inflación.

Los bancos argentinos comenzaron a recortar la tasa de interés de los plazos fijos tradicionales, lo que impacta directamente en el rendimiento de los ahorros en pesos. La baja, que se verificó en los últimos días, profundiza la dispersión entre entidades y genera que los plazos fijos no rindan frente a la inflación anual proyectada.

Según datos recientes del sistema financiero, los bancos tradicionales ofrecen actualmente tasas nominales anuales (TNA) que oscilan entre el 20% y el 24%, niveles por debajo de los registrados semanas atrás.

En términos concretos, una colocación de $1.000.000 a 30 días en entidades como el Banco Nación o el Banco Provincia genera retornos en torno a los $1.018.000, mientras que bancos privados como Santander, Galicia o Ciudad pagan incluso menos, con tasas cercanas al 20% anual (alrededor de $1.016.000 en 30 días).

Bancos versus billeteras virtuales

El comportamiento no es homogéneo en todo el sistema. Las entidades digitales y financieras continúan liderando el ranking de rendimientos, con tasas que superan el 25% e incluso alcanzan el 28% anual. En estos casos, un depósito de $1.000.000 puede generar más de $1.023.000 en apenas un mes, marcando una diferencia significativa respecto de la banca tradicional.

Esta brecha refleja una “pulseada” por captar depósitos en un mercado donde los ahorristas comparan cada vez más las alternativas disponibles. Las fintech y bancos digitales, con menores costos operativos, pueden ofrecer mejores condiciones para atraer liquidez, mientras que las entidades más grandes priorizan la estabilidad de su cartera de depósitos.

A pesar de estas diferencias, el denominador común es la pérdida de atractivo relativo de los plazos fijos frente a la inflación proyectada. Con tasas que en muchos casos quedan por debajo del ritmo de aumento de precios, el rendimiento real tiende a ser negativo, lo que impulsa a los ahorristas a buscar alternativas, como instrumentos ajustados por inflación o incluso la dolarización de carteras.

En este escenario, resurgen opciones como los plazos fijos UVA, que ajustan el capital por el índice de precios y permiten preservar el poder adquisitivo, aunque a costa de una menor liquidez y plazos más largos. Desde comienzos de abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó el porcentaje de encajes bancarios.

Por eso, los especialistas esperan que también bajen las tasas de interés para créditos. Sin embargo, el alto grado de morosidad podría poner un límite a esa medida. En definitiva, la baja de tasas en plazos fijos marca un cambio de etapa en el sistema financiero argentino.

Con menores rendimientos en pesos, el desafío para los ahorristas será encontrar instrumentos que equilibren rentabilidad y riesgo en un contexto todavía atravesado por la incertidumbre macroeconómica, y con un tipo de cambio que ya roza los $1.400 (el mayorista).

(Urgente24)