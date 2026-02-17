Bajó el precio de los electrodomésticos tras la apertura importadora

Según un informe bajaron un 45% de precio. Hernán Calatayud, miembro de la Federación de Comercio de Artículos del Hogar de Argentina habló con Cadena 3 al respecto.

La reciente apertura del comercio en Argentina genera un impacto significativo en el sector de electrodomésticos. Según un informe publicado en Clarín, los precios de estos productos han caído hasta un 45% debido a la competencia de importaciones.

Hernán Calatayud, miembro de la Federación de Comercio de Artículos del Hogar de Argentina, confirmó en diálogo con Cadena 3 que los precios de electrodomésticos bajaron significativamente desde la apertura de importaciones.

«Todo el rubro, salvo todo lo que es gas, es decir, cocinas, calefacción, termotanques, todo ha tenido una baja, una baja importante que yo diría 30, 40%, más o menos», explicó Calatayud.

El entrevistado atribuyó esta reducción a la mayor competencia externa, aunque aclaró que también influyeron insumos más baratos para productores nacionales y la escasa competencia interna en algunos sectores.

Calatayud mencionó que productos del sur, como los fabricados en Tierra del Fuego, aún mantienen privilegios sin competencia, aunque previó ajustes futuros. En la línea blanca, que incluye lavarropas y heladeras, ya entraron importados que obligan a reajustes.

«No cualquiera puede traer, los volúmenes se van a ajustar. Como todo comienzo siempre tiene un descontrol», sostuvo.

«Sí hay paso intermedio y es primero con el control del dumping, sobre todas las cosas, porque se controla muy fácil hoy día con la tecnología», dijo, y ejemplificó: «Vos entras en una página y vas a ver cuánto vale un lavarropa en Europa, cuánto te vale por distintos lugares del mundo y no podés decir es un país normal, tenemos que estar dentro de esa gama».

Advirtió que la competencia limitada a pocos fabricantes facilitaba acuerdos: «Cuando la competencia se te remite a tres fabricantes y eso no es competencia. Muy fácil ponerse de acuerdo con sólo tres».

(Cadena3)