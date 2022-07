Para buscar pruebas por las amenazas y extorsiones a beneficiarios de planes sociales realizaron los allanamientos

Ayer la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2, realizó diversos allanamientos en sedes y domicilios pertenecientes a organizaciones sociales de la Capital.

Las medidas probatorias fueron solicitadas por el Dr. Diego Ignacio Funes para investigar hechos denunciados por los supuestos damnificados quienes señalaron que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales quienes los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias.

Esta mañana en el Ministerio Público de la Acusación, el Agente Fiscal Dr. Diego Ignacio Funes, se refirió a los allanamientos llevados adelante por la Policía de la Provincia y los primeros resultados de los mismos.

El fiscal comentó, “en algunos casos personas vulnerables económicamente habían sido amenazados y amedrentados, donde iban a perder sus beneficios sociales en el caso de que no asistieran a marchas o no abonaran una cierta suma de dinero para las organizaciones a las cuales pertenecían, hubo varias denuncias al respecto y también entrevistas que realizó el personal de la fiscalía y el personal policial a personas que si bien, no han estampado sus firmas en las denuncias, pero si han manifestado este tipo de circunstancias donde eran amenazadas con perder sus beneficios en caso de no acudir a marchas”.

Luego detalló el fiscal, “también se denunció la existencia de multas para las personas que no asistieran a una marcha, las mismas multas se aumentaban si no asistían a las marchas y después los amenazaban con perder el plan o beneficio social en caso de existir varias inasistencias a las diferentes marchas y en ese contexto la fiscalía entendió que podría haber delito de extorsión, amenazas y en este sentido se dispuso iniciar la investigación que ya llevaba dos meses a la fecha aproximadamente”.

Aclarando en este sentido, “a pesar de que eran varias organizaciones sociales, el modus operandi era idéntico en todas las organizaciones, era la misma exigencia y en todas estaba la misma amenaza, entonces entendimos que detrás de estos delitos de extorsión, no solo había dirigente o referente que amenazaban, sino que todo tenían una organización y planificación, había una estructura detrás de esto que realizaba la planificación delictiva, lo que motivo diferentes medidas que se hicieron con el pedido de allanamiento a domicilios y sedes que se le hizo al Juez de Control hace unos días, donde el Juez de Control dio el visto favorable al pedido de la fiscalía y actualmente hemos realizado en el día de ayer varios allanamientos y secuestros de documentación y equipos tecnológicos”.

Conto el funcionario judicial, “las amenazas básicamente consistían que si la persona no asistía a la marcha iba a perder el beneficio social, pero también se las amenazaba que si no abonaban una cierta cantidad de dinero al dirigente también perdían el beneficio social, hay denuncias que hablan de la totalidad del plan social y en otros casos una tarifa menor, las denuncias son contra personas físicas y también a organizaciones sociales, aún estamos en plena investigación y no hemos citado a nadie para hacer conocer la causa de imputación, por lo cual en este momento no vamos a anunciar por la prensa pero si hay denuncias”.

Al consultarle los nombres de esas organizaciones respondió, “son varias las organizaciones e inclusive en todas se repite el mismo tipo de amenazas y entendemos que debe haber detrás alguna organización delictiva, por ello estamos en plena investigación”.

Y en referencia a los dirigentes denunciados dijo, “desconozco si han sido denunciados en otros lugares, pero acá han sido denunciados y estamos investigando, por ello los allanamientos que tuvimos ayer serian para corroborar que hay una organización para hacerse con el dinero de las personas vulnerables a partir de amenazas de perder sus planes y lo que nos llamó la atención de las personas allanadas el día de ayer es que tenían documentación, que por el momento nos demuestran que estás personas tienen un manejo de dinero bastante importante y que no corresponden con personas en situación de desocupado o con planes sociales, es decir que es más dinero que estarían manejando estas personas y como digo, todo es material de investigación en curso y veremos hasta dónde llega, porque hay varias líneas investigativas y el día de ayer fueron 15 allanamientos donde todavía estamos analizando e investigando toda la información recaudada, el día de ayer incluso hemos secuestrado celulares y tecnología para analizar, lo que nos permitirá tener mayor conocimiento de las personas involucradas y de la estructura delictiva si es que la hay”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ