Avanzan tareas de desmalezado y mantenimiento hídrico en Capital y San Pedro

Las obras de Hídricos se dan en canales, puentes, badenes y ríos de la capital y San Pedro; previenen obstrucciones y desbordes, configurando mayor seguridad.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), ejecuta obras de limpieza, desmalezado y mantenimiento de cauces y puntos hídricos estratégicos en las regiones de Valles y Ramal, ahora concentradas en San Salvador de Jujuy, San Pedro y La Mendieta.

Los trabajos forman parte del Plan Hídrico Provincial, con el cual se desarrollan año a año, obras de protección, desmalezado, encauce limpieza de ríos y mejoras en sistemas de riego y aguadas, entre otros, para mitigar riesgos hídricos en zonas urbanas y resguardar y/o proveer a las zonas productivas de las cuatro regiones de la provincia.

Obras en San Salvador de Jujuy: río Grande, arroyo Las Martas y B°Tupac Amaru

En la capital jujeña, la DPRH despliega tareas de limpieza y desmalezado a la altura del puente Senador Pérez, ubicado en el centro de la ciudad.

Asimismo, ejecuta la limpieza y retiro de tapones debajo de puentes y alcantarillas en distintos cursos tributarios del Arroyo Las Martas, lo que permitirá mejorar el funcionamiento integral del sistema hídrico en ese sector.

También en San Salvador de Jujuy, realizan trabajos de desmalezamiento junto a cooperativas y mejoras de badenes en Barrio Tupac Amaru Alto Comedero.

Obras en el ramal: en La Mendieta y el arroyo San Pedro

Por otra parte, en San Pedro de Jujuy, la DPRH ejecuta tareas de limpieza y readecuación de la traza de canales colectores pluviales en el barrio 12 de octubre, en La Mendieta.

A ello se suman trabajos de limpieza sobre el arroyo San Pedro, en numerosos puntos, que al presente se encuentran en últimas etapas.