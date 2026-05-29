Avanzan los preparativos para la «75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes»

En el marco de la segunda convocatoria organizativa, se estableció que el Finde Estudiantil se realizará los días 11 y 12 de julio en el estadio 23 de Agosto, a partir de las 13 horas.

En el marco de los preparativos para la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, se realizó con éxito la segunda convocatoria organizativa de directivos, asesores y estudiantes en el salón del primer piso del Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, y el director Darío D’Antuene, quienes junto a la comunidad educativa avanzaron en la planificación del tradicional Finde Estudiantil, una de las actividades más esperadas de esta edición especial de la FNE.

Durante el encuentro, y por decisión mayoritaria de los presentes, se acordaron las principales definiciones organizativas:

El Finde Estudiantil se realizará los días 11 y 12 de julio en el estadio 23 de Agosto, a partir de las 13 horas.

El valor de la entrada será de $3000.

Desde la organización destacaron el compromiso y la participación de toda la comunidad educativa, fundamentales para continuar fortaleciendo y haciendo crecer la fiesta más linda del país.