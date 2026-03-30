Avanzan las refacciones en el Centro Polivalente de Artes de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy avanza con los trabajos de refacción en las instalaciones de la escuela Centro Polivalente de Artes, mejorando así el edificio teniendo en cuenta el paso del tiempo.

A cargo del equipo de Obras Públicas, se desarrollaron diversas tareas. “Es un trabajo de manera conjunta entre el municipio y las autoridades de la escuela. Hicimos pintura de los portones y del mástil, y aprovechamos que pararon las lloviznas para avanzar con el sector del escenario”, contó Cristian Isasmendi.

El director de Obras Públicas explicó que se trata de un establecimiento con dos sectores bien marcados: uno que data de muchos años, con una estructura antigua, y otro que fue inaugurado en 2012. Por este motivo, se avanzará con el proyecto de manera progresiva y en la medida en que cesen las lluvias.

Por su parte, Estela Rojo destacó que “como sabemos, con el paso del tiempo las instalaciones de nuestra escuela se fueron deteriorando, situación que se agudiza con las lluvias que venimos teniendo desde hace meses, por lo que se realizaron reparaciones necesarias”.

La directora del Centro Polivalente de Artes señaló: “Tenemos paredes antiguas; una parte es un casco histórico con estructuras rústicas, y el sector nuevo, que también tiene sus años en comparación con la parte histórica, pero igualmente necesita refacciones”. Además, agregó: “Tenemos que realizar mantenimiento al ascensor que utilizan los alumnos que lo necesitan”.

Por último, agradeció “el constante apoyo, acompañamiento y los trabajos del intendente Julio Bravo, que cada vez que lo visitamos pone a disposición todas las áreas del municipio para brindar soluciones”, concluyó.