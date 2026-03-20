Avanzan las obras de pavimentación y veredas en calle prolongación Paterson

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, junto al gobierno provincial y una cooperativa de construcción avanzan en las obras de pavimentación, nuevas platabandas y veredas domiciliarias en la segunda mano de la calle prolongación Paterson del sector de la nueva ciudad.

En la presente jornada, se continuó con el hormigonado de las caminerías peatonales a lo largo de la calle Paterson en barrio San Antonio.

También se suma la realización de veredas en los domicilios que se encuentran a lo largo de esta importante avenida. De esta manera, en los próximos días se estarían completando estas obras viales y peatonales que resultan claves para potenciar el proyecto de mejoras en la urbanización que lleva adelante el municipio.

Cabe destacar que todos estos trabajos están proyectados para realizarse en toda la extensión de calle Paterson, para finalizar en el barrio Los Lapachos.