Avanza la integración regional en los Valles: “Perico se suma al Gran Jujuy”

En un paso clave hacia la consolidación de políticas públicas comunes en los Valles, se firmó el convenio que formaliza la incorporación de la ciudad de Perico al bloque regional “Gran Jujuy”, una iniciativa impulsada por la intendencia de Raúl “Chuli” Jorge, de San Salvador de Jujuy.

El acuerdo se concretó durante un acto realizado en Perico, con la participación del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto al anfitrión Rolando Pascual Ficoseco. También estuvieron presentes sus pares Rubén Rivarola (Palpalá), Santiago Tizón (Yala) y Álvaro de Bedia (San Antonio).

Durante la firma, Jorge destacó el crecimiento sostenido de Perico y su rol estratégico en la región. “Se está constituyendo, con su zona franca, el parque industrial y su vitalidad, en una de las ciudades que más ha crecido en la última década”, afirmó. En ese sentido, subrayó la importancia de su integración al esquema regional, junto a otras ciudades cercanas como San Salvador, Palpalá y San Antonio, con proyección hacia El Carmen y Monterrico.

El intendente capitalino remarcó que el objetivo del “Gran Jujuy” es consolidar una conurbación articulada, capaz de dar respuestas conjuntas a problemáticas comunes. “Debemos trabajar coordinadamente en temas como transporte, salud, educación, servicios públicos y ambiente, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, sostuvo.

Asimismo, destacó la interdependencia entre las ciudades que integran el bloque. “Un vecino de Perico también lo es de San Salvador, y viceversa. Comprender esta dinámica nos permite enfrentar de manera más eficiente los desafíos actuales, como el cambio climático”, señaló.

Jorge también valoró el avance del proyecto, que ya cuenta con más de seis años de trabajo, y celebró la incorporación de Perico tras un proceso de diálogo que se extendió por más de dos años. “Cuantos más municipios se sumen, mejores serán los resultados”, expresó, al tiempo que anticipó la posibilidad de que otras localidades se integren próximamente.

En cuanto al funcionamiento del bloque, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre los ejecutivos municipales, los equipos técnicos y los concejos deliberantes, con el objetivo de unificar normativas y criterios en aspectos clave, como horarios comerciales, regulaciones y políticas impositivas.

Por su parte, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, destacó la relevancia del acuerdo como herramienta para fortalecer el desarrollo regional. “Firmamos este convenio para trabajar en temas comunes. Nos une, entre otras cosas, la ruta bioceánica, un corredor estratégico que debemos potenciar”, indicó.

Ficoseco remarcó el perfil productivo de su ciudad, con la Zona Franca y el Parque Industrial como ejes de crecimiento, y planteó la necesidad de articular con Palpalá para consolidar un polo industrial de referencia en la provincia. Además, señaló el desafío de posicionar a Perico como destino turístico, aprovechando su condición de puerta de entrada a Jujuy por la presencia del aeropuerto.

En materia de infraestructura, el jefe comunal expresó su objetivo de avanzar en una obra de circunvalación que permita mejorar el tránsito urbano, especialmente para quienes atraviesan la ciudad desde Monterrico y El Carmen. También informó sobre la futura construcción de siete canales de desagüe, de los cuales dos comenzarán a ejecutarse durante este año.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, resaltó la importancia institucional de la incorporación de Perico al bloque. Señaló que el “Gran Jujuy” constituye un espacio clave para la articulación legislativa, orientado a la unificación de normas y políticas públicas entre los municipios.

En ese marco, anticipó que el Parlamento del Gran Jujuy prevé realizar nuevas sesiones en los próximos meses, posiblemente a partir de mayo o junio, con el objetivo de consolidar una agenda común. “La integración permite generar mayor peso político, económico y poblacional a la hora de impulsar iniciativas y gestionar soluciones para la región”, concluyó.