Avanza la gestión por el financiamiento de la Escuela de Minas sedes Súsques, Palma Sola, Yuto y Escuela de Oficios

Tras una reunión con el subsecretario de Políticas Universitarias se logró avanzar en gestiones de financiamiento para sedes de la Escuela de Minas y la Escuela de Oficios, con el propósito de fortalecer la formación técnica en distintas localidades de la provincia.

El rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Mg. Ing. Mario Bonillo se reunió, el pasado 12 de marzo, con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En ese encuentro se avanzó en la gestión del financiamiento de las tres sedes de la Escuela de Minas (Súsques, Yuto y Palma Sola) y de la Escuela de Oficios, en el marco del fortalecimiento del desarrollo minero.

Dichas sedes fueron abiertas durante la gestión del entonces rector, Rodolfo Tecchi, sin contar con financiamiento específico, lo que comprometió presupuestariamente a la Universidad Nacional de Jujuy.

En el marco de las acciones orientadas a consolidar el desarrollo institucional de la Universidad Nacional de Jujuy, los avances alcanzados buscan fortalecer la formación técnica y profesional, ampliar las oportunidades educativas en el territorio y acompañar el desarrollo productivo de la provincia y de la región.