Avanza la construcción del nuevo puente sobre la Ruta Nacional Nº 66

La obra optimizará la conectividad entre Alto Comedero y Palpalá, mejorará la seguridad vial y brindará mayor fluidez al tránsito en uno de los corredores más importantes y transitados de la provincia.

El gobernador Carlos Sadir recorrió la obra del nuevo puente sobre la Ruta Nacional Nº 66, una intervención estratégica que fortalecerá la conectividad entre Alto Comedero y Palpalá, mejorando la circulación y la seguridad vial en uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia.

Durante la visita, el mandatario supervisó el avance de los trabajos que ejecuta el Gobierno de Jujuy, una obra de infraestructura destinada a optimizar uno de los principales accesos del área.

El nuevo puente permitirá agilizar el tránsito entre ambos sectores, brindando mayor fluidez y seguridad a miles de personas que utilizan diariamente esa zona para trasladarse.

Esta intervención forma parte del plan de infraestructura vial que impulsa el Gobierno de Jujuy con el objetivo de mejorar la conectividad, acompañar el crecimiento urbano y garantizar una circulación más eficiente y segura en los principales corredores de Jujuy.