Avanza el diálogo salarial con los trabajadores viales provinciales

Las autoridades de Vialidad de la Provincia concretaron una reunión con los representantes de los trabajadores continuando con las conversaciones paritarias.

El presidente de Vialidad de la Provincia, Hugo Ponce, mantuvo un encuentro con representantes del sindicato de trabajadores viales provinciales con el fin de dar continuidad a las conversaciones salariales y avanzar hacia un acuerdo para el sector.

Ponce destacó el valor de la reunión y la enmarcó dentro de la política de previsibilidad financiera que lleva adelante el Gobierno de la Provincia. Puntualizó que, en el caso concreto de los trabajadores viales, «buscamos un punto de equilibrio con el gremio» y anticipó que el próximo lunes se dará a conocer una propuesta concreta para el mes de junio.

Compromiso con los trabajadores

Asimismo, subrayó que el Gobierno de Jujuy mantiene reuniones de manera permanente con todos los gremios de la provincia, con un único objetivo: mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de sus familias, sobre todo en un año marcado por las dificultades económicas que atraviesa el país.

Finalmente, Ponce resaltó que se trató de un encuentro ameno, en el que ambas partes lograron avanzar también en otros acuerdos de interés común.