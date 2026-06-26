Australia refuerza leyes para limitar acceso de niños a redes sociales

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció que se revisarán las leyes que prohíben el acceso de menores a plataformas como Facebook e Instagram, tras evidencias de su ineficacia.

El gobierno australiano está en proceso de fortalecer las normativas que impiden a los menores de 16 años acceder a redes sociales, según lo declarado por el primer ministro Anthony Albanese. Esta decisión surge tras la constatación de que la legislación vigente, que entró en vigor el 10 de diciembre del año pasado, no ha logrado su objetivo de limitar el acceso de los niños a plataformas como Facebook, Instagram y YouTube.

Desde su implementación, Australia se convirtió en el primer país en legislar sobre este tema, inspirando a otras naciones a seguir su ejemplo. Sin embargo, datos recientes han revelado que la prohibición ha sido ineficaz, ya que un alto porcentaje de menores continúa utilizando estas plataformas.

Durante una sesión en el Parlamento, Albanese enfatizó que su administración está priorizando la revisión de estas leyes. «Estamos trabajando en ello como una prioridad porque esto es algo con lo que otras generaciones no tuvieron que lidiar, por eso es complejo», señaló el primer ministro.

En una entrevista con la Australian Broadcasting Corp., Albanese se cuestionó si las leyes actuales son suficientemente robustas y si la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, cuenta con las herramientas necesarias para hacer cumplir estas normativas.

Recientemente, el Reino Unido también anunció su intención de prohibir el acceso a diversas plataformas a menores de 16 años, buscando proteger a los jóvenes del contenido perjudicial y del uso excesivo de dispositivos.

Otros países como Canadá, Brasil e Indonesia han implementado o están considerando restricciones similares, mientras que Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur también están desarrollando enfoques para regular el acceso de menores a las redes sociales.

La comisionada Inman Grant ha indicado que está considerando acciones legales contra las plataformas que no implementen medidas adecuadas para proteger a los niños, lo que podría resultar en multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (aproximadamente 34 millones de dólares estadounidenses).

Investigaciones recientes han demostrado que, a pesar de las restricciones, siete de cada diez menores australianos siguen teniendo cuentas en redes sociales. Un estudio del British Medical Journal reveló que el 85% de los jóvenes de entre 12 y 17 años utiliza plataformas que están restringidas por la legislación actual.

La experta en ciencias de la información de la Universidad RMIT, Lisa Given, ha afirmado que la reforma del gobierno es una respuesta necesaria ante la ineficacia de la legislación vigente. Según ella, es crucial que se revisen los poderes de la comisionada de eSafety para garantizar el cumplimiento de las normas.

Al finalizar, Albanese subrayó que se avanzará con una legislación de deber digital de cuidado que responsabilizará a las plataformas por los daños causados por el contenido y los algoritmos, buscando así proteger a los menores en el entorno digital.

(Cadena3)