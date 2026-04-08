Aumento de casos de chikungunya en Argentina: 433 confirmados hasta ahora

El Boletín Epidemiológico Nacional reportó 85 nuevos casos en la última semana. Salta lidera la lista de contagios.

Se registraron 85 nuevos casos de fiebre chikungunya durante la semana 12 del año, sumando un total de 433 confirmados y probables hasta la fecha. De estos, 357 son casos autóctonos, mientras que 76 se relacionan con viajes a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

El informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) revela que Salta se mantiene como el epicentro del brote, con 315 casos. Las localidades más afectadas incluyen Salvador Mazza (189 casos), Aguas Blancas (34 casos), Embarcación (20 casos) y San Ramón de la Nueva Orán (20 casos).

El BEN también señala un aumento significativo en otras provincias del NOA y el Centro. En Jujuy se registran 37 casos, de los cuales 23 son de transmisión local, mientras que Tucumán ha notificado 27 casos, con un aumento notable de transmisión local en San Miguel de Tucumán, donde se confirmaron 20 casos autóctonos.

En la provincia de Buenos Aires, se reportaron 6 nuevos casos de chikungunya en la semana 12, alcanzando un total de 22. Catamarca y Santiago del Estero informaron 11 casos cada una, y Tierra del Fuego notificó su primer caso confirmado con antecedente de viaje. Chaco mantiene un caso local probable registrado en semanas anteriores.

El Ministerio de Salud de la Nación identificó, a través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa) en todas las muestras analizadas, el mismo que circuló en Argentina durante el brote de 2023-2024.

Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos relacionados con chikungunya en el país durante la actual temporada. En Salta, 22 personas requirieron internación breve con evolución favorable.

Situación de virus respiratorios

La circulación de virus respiratorios se mantiene estable. Aunque se ha observado un leve aumento en la notificación de influenza en comparación con la semana anterior, los casos se mantienen dentro de los valores esperados para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARS-Cov2.

En relación a la Influenza A (H3N2), la secuenciación genómica de muestras de casos confirmados en semanas previas ha confirmado 24 nuevos casos de subclado K, alcanzando un total de 118 en 20 jurisdicciones del país.

Además, se han confirmado tres nuevos casos de Coqueluche, elevando el total a 255, con una incidencia acumulada de 0,55 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de que el total de casos supera las cifras de años anteriores, se mantiene una tendencia a la baja tras las últimas semanas de 2025.

La cartera sanitaria nacional está llevando a cabo una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para detectar cambios en los patrones de circulación viral y optimizar la respuesta al brote actual. Se recomienda a los servicios de salud aplicar métodos directos y confirmatorios en muestras tomadas durante los primeros 6 días de síntomas para caracterizar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas para guiar las medidas de control.

Finalmente, el BEN informa que se notificaron 2 nuevos casos de Hantavirus, uno en Orán, Salta y otro en Las Flores, provincia de Buenos Aires. El total de casos de 2026 asciende a 32 confirmados en varias provincias.

(Cadena3)