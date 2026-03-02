Aumentan los precios del petróleo y caen los mercados por conflicto en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron más de un 6% y los mercados bursátiles se desplomaron, impactando la economía global tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, que preocupa a los inversores.

Los precios del petróleo experimentaron un aumento significativo el lunes, superando el 6%, lo que generó una caída en los mercados bursátiles. Este incremento ha provocado que tanto inversores como hogares evalúen las repercusiones económicas del nuevo conflicto en Oriente Medio.

El temor a que la guerra afecte el suministro global de petróleo ha llevado a precios más altos en las gasolineras, lo que a su vez impactará a muchas empresas en Estados Unidos. Las acciones de aerolíneas, líneas de cruceros y otras industrias se vieron afectadas, arrastrando a la baja el mercado bursátil estadounidense.

El índice S&P 500 se redujo en un 0,8%. Por su parte, el promedio industrial Dow Jones descendió 495 puntos, equivalente a un 1%, mientras que el compuesto Nasdaq retrocedió un 0,7%.

En relación a los combustibles, el gas natural también vio un aumento en su precio, lo que podría llevar a facturas de calefacción más altas durante el invierno, tras el anuncio de un proveedor clave de gas natural licuado para Europa sobre la suspensión de su producción debido al conflicto. En contraste, el oro subió un 2,2% mientras los inversores buscaban refugio en activos más seguros, a pesar de los esfuerzos de funcionarios estadounidenses por transmitir que el conflicto no será prolongado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó: «Esto no es Irak. Esto no es interminable».

Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que normalmente bajan en momentos de incertidumbre, aumentaron, en parte debido a la presión inflacionaria que los precios del petróleo están generando. Esto podría limitar la capacidad de la Reserva Federal para reducir las tasas de interés.

Un descenso significativo en los mercados bursátiles requeriría que el precio del petróleo superara los 100 dólares por barril, según analistas de Morgan Stanley. Sin embargo, el temor actual sigue en aumento.

Las aerolíneas fueron las más afectadas, con caídas notables en sus acciones. United Airlines cayó un 5,5%, American Airlines un 6,7% y Delta Air Lines un 3,9%. Norwegian Cruise Line Holdings sufrió una caída del 11,3% debido a la presión sobre el gasto de los consumidores.

En contraposición, las acciones de las petroleras se beneficiaron del aumento en los precios del crudo, con Exxon Mobil subiendo un 2,2% y Occidental Petroleum un 2,3%. Los fabricantes de armamento también vieron un repunte, como Lockheed Martin y RTX, que crecieron un 4,3% y un 3,8% respectivamente.

A nivel global, los índices bursátiles de Europa y Asia también registraron descensos. El DAX de Alemania cayó un 2,7%, el CAC 40 de Francia un 2,3% y el Hang Seng de Hong Kong un 2,1%, mientras que las acciones en Shanghái fueron la excepción, con un aumento del 0,5%.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó a 4,01% desde 3,97% al cierre del viernes. Además, el valor del dólar estadounidense se apreció frente a otras divisas, incluido el euro y el yen japonés.

(Cadena3)