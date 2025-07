Aumentan las fusiones y compras de empresas: Argentina ingresó al podio del ranking 2025 en Latinoamérica

Las políticas orientadas a la recuperación y al estímulo de la inversión están generando un renovado interés en los empresarios.

Argentina se posicionó como uno de los tres países de América Latina con desempeño positivo en el mercado de fusiones y adquisiciones de empresas durante el primer semestre de 2025.

Según un informe de AON, elaborado junto a TTR Data y Datasite, el país registró 114 transacciones por un valor total de US$ 3.489 millones. Esto representa un aumento interanual del 62% en capital movilizado y del 14% en cantidad de operaciones.

Este desempeño toma aún más valor cuando se lo enmarca en un contexto regional de caída generalizada: el volumen total de transacciones en América Latina disminuyó 6% en cantidad, aunque el valor agregado creció 7% respecto al mismo período del año pasado. Junto a Argentina, solo Brasil y Colombia mostraron cifras positivas.

La operación más relevante en el país fue la compra de la agencia de viajes online Despegar.com por parte de Prosus por aproximadamente US$ 1.700 millones. Además, se destacó la adquisición de Petronas E&P Argentina por Vista Energy Argentina en el sector de petróleo y gas, por US$ 1.207 millones. Otras operaciones destacadas incluyeron la venta de concesiones hidrocarburíferas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga por US$ 59,5 millones, la venta del Ingenio Bella Vista por US$ 30 millones y la venta del edificio ex sede ITBA por un monto similar.

El segmento de M&A fue el más activo, con 62 transacciones que representaron US$ 2.844 millones. También se observó un fuerte dinamismo en el capital de riesgo, con 27 transacciones y un total de US$ 375 millones, en su mayor parte impulsadas por la firma local Kaszek Ventures, que fue uno de los fondos más activos de la región.

Los sectores más atractivos para los inversores en Argentina

En cuanto a los sectores más populares, sobresalieron petróleo y gas (16 transacciones, +300% interanual), software industrial (14 operaciones) y tecnología e internet (12 transacciones). El real estate también mostró un repunte con 11 operaciones y un crecimiento del 267% frente a 2024.

En operaciones transfronterizas, Estados Unidos lideró las compras en Argentina con 12 transacciones por US$ 308 millones. También se registraron adquisiciones relevantes desde Chile (US$ 123,8 millones) y México (US$ 108,6 millones).

(Canal26)