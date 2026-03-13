Aumenta la cifra de muertos en Líbano mientras Irán derriba drones en Medio Oriente

La situación bélica en Medio Oriente se intensifica con más muertos en Líbano, mientras Irán asegura haber derribado drones y Trump menciona el apoyo de Rusia a Teherán.

La guerra en Medio Oriente ha entrado en una nueva fase de tensión con varios frentes abiertos. Mientras los bombardeos continúan, el número de muertos en Líbano por ataques israelíes sigue aumentando. Por su parte, Irán ha afirmado haber derribado decenas de drones enemigos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que Rusia podría estar brindando apoyo a Teherán en este conflicto.

La escalada bélica se intensificó a finales de febrero con la ofensiva militar de Estados Unidos y Israel contra Irán, lo que provocó la apertura de múltiples frentes de combate, incluyendo el conflicto entre Israel y el grupo libanés Hezbollah.

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está «herido, desfigurado y escondido»

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró recientemente que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está «herido, probablemente desfigurado y escondido». Estas afirmaciones fueron realizadas en el Pentágono, aunque sin pruebas concretas que respalden el estado de Khamenei, según reportó The Associated Press.

Israel sospecha que Khamenei resultó herido al inicio de la guerra, dado que no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo.

Ya son 773 los muertos en Líbano por bombardeos israelíes

El Ministerio de Salud libanés ha informado que al menos 773 personas han muerto y 1.933 han resultado heridas desde el inicio del conflicto entre Israel y Hezbollah. Entre las víctimas fatales se encuentran 103 niños, según el último balance.

En medio de esta ofensiva, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que Líbano enfrentará «un precio cada vez mayor» si continúan los ataques de Hezbollah contra el territorio israelí.

La frontera norte de Israel se ha convertido en uno de los principales escenarios de este conflicto regional, con intercambios constantes de cohetes, drones y bombardeos entre el ejército israelí y la organización chiita libanesa.

Trump sugiere que Rusia podría estar ayudando a Irán

En otro contexto, Trump mencionó que cree que Vladimir Putin podría estar brindando cierto apoyo a Irán en medio de la guerra. «Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo», declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News Radio, vinculando esta situación con la ayuda militar que Washington ofrece a Ucrania en su conflicto con Rusia.

Según reportes de medios estadounidenses como The Washington Post y CNN, Moscú habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planificar ataques con misiles y drones.

Irán afirma haber derribado más de 100 drones enemigos

En otro frente del conflicto, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber derribado 111 drones enemigos desde el inicio de la escalada. Esta cifra se incrementó tras la interceptación de un dron MQ-9 Reaper en la ciudad de Firuzabad, en la provincia iraní de Fars, y el derribo de otra aeronave no tripulada en la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país.

(Cadena3)