ATSA Jujuy reclamó a la empresa de emergencia SAE por falta de pago de salarios

Miembros de la comisión directiva de ATSA Jujuy, organizaron una jornada de protesta en la empresa SAE, debido a la falta de pago de salarios del personal.

En la oportunidad, los dirigentes se hicieron presentes en la dirección de la empresa en calle Independencia para solicitar el pago de aguinaldo y el salario del mes de enero a 52 empleados de Capital y San Pedro de Jujuy.

En este sentido, destacaron la importancia de que el empresariado cumpla con lo adeudado y garantice la fuente laboral.

Desde el gremio se indicó que los trabajadores del lugar ya venían percibiendo sus salarios anteriores en cuotas. Además, expresaron que es necesario que los propietarios tengan una apertura al diálogo y a la negociación para satisfacción de ambas partes.

Desde la comisión directiva de ATSA destacaron que la empresa debe cumplir con todos los puntos del convenio colectivo de trabajo y reiteraron la predisposición a buscar una solución a esta situación que impacta negativamente en la vida de la familia de los trabajadores de la sanidad.

Mauricio Alvarado dirigente de ATSA en diálogo con nuestro medio dijo sobre los reclamos, “estamos solicitando el cumplimiento del convenio colectivo, ya que no lo están cumpliendo, como no se le está dando ropa de trabajo, no se está respetando las licencias, están hostigando al personal, los móviles no están en condiciones y es por eso que nos encontramos hoy acá con distintos compañeros del sector público y de otras clínicas”.

En referencia al atraso en los pagos indicó, “muy complicado, muy difícil la situación es de público conocimiento, lo más preocupante de todo esto es que la patronal no da la cara, no llama a una mesa de diálogo. Hemos hecho presentaciones al Ministerio de Trabajo, en la cual han hecho la vista gorda desde el Ministerio de Trabajo, nunca ha salido nada positivo para la parte de los trabajadores. Yo hablando con los trabajadores me dicen que andan endeudados de un préstamo a otro préstamo y que las deudas no esperan. Vienen cobrando fraccionadamente el sueldo en cuatro en cinco cuotas, por eso es que solicitamos que de manera urgente se haga la cancelación del aguinaldo y del mes de enero”.

Entre otras de las denuncias expresó el dirigente, “los compañeros muchas veces tienen que hacer de chofer, enfermero, mecánico y otras cosas más, también de operador para poder sacar el servicio a flote y poder cumplir con el paciente, que lo más que lo más importante de toda esta situación”.

Sobre la situación en el interior de la provincia informó, “en el interior de la provincia tenemos compañero que se les han negado la licencia. Tenemos ahí una base de SAE en la cual el reclamo y el hostigamiento y la persecución es contante. También están presentes hoy acá los compañeros de San Pedro de Jujuy exigiendo también que se acabe esa persecución y que también de alguna manera se pueda respetar su licencia. Ya que los compañeros, como repito, hacen multifunción y nunca han dejado descuidada la atención”.