ATSA Jujuy advierten sobre salarios, condiciones laborales y esperan convocatoria a paritarias

La secretaria general de ATSA Jujuy, Viviana López, informó sobre la situación actual de los afiliados de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en la provincia, tras una asamblea realizada con delegados y socios en la sede gremial.

Según detalló López, en ese encuentro se definieron medidas de fuerza que se llevaron adelante durante la semana pasada y que podrían continuar en los próximos días. En ese sentido, anticipó que el gremio volverá a reunirse para analizar los pasos a seguir antes del inicio del mes de abril, a la espera de una nueva convocatoria a paritarias por parte del Gobierno provincial.

La dirigente explicó que uno de los principales reclamos del sector está vinculado a la actualización salarial. Señaló que los incrementos ofrecidos hasta el momento resultan insuficientes frente al costo de vida y remarcó la necesidad de que los sueldos se ajusten en relación con la canasta básica. “Los aumentos no alcanzan y pierden rápidamente su valor frente a los incrementos en transporte y otros costos”, sostuvo.

En relación a las condiciones laborales, López también hizo referencia a la situación de las licencias anuales, particularmente en el Hospital Materno Infantil. Indicó que durante los meses de enero y febrero muchas licencias fueron suspendidas o fraccionadas, lo que generó malestar entre los trabajadores. Desde el sector esperan que esta situación no se repita y que se garantice el acceso pleno a este derecho.

Por otra parte, la secretaria general de ATSA Jujuy expuso la realidad del personal de salud en el interior de la provincia, donde —según afirmó— se presentan mayores dificultades. Destacó especialmente el trabajo del personal de atención primaria, enfermeros y agentes sanitarios que prestan servicios en contextos complejos y en jornadas extensas.

En ese marco, mencionó el despliegue sanitario que se realiza durante eventos tradicionales y masivos como las peregrinaciones a la Virgen de Punta Corral, donde equipos de salud permanecen durante largas horas brindando asistencia en zonas de difícil acceso.

López subrayó que estas tareas reflejan el compromiso del personal sanitario, pero también evidencian la necesidad de mejorar las condiciones salariales y laborales. “El trabajador de la salud cumple jornadas que superan ampliamente las ocho horas porque el sueldo no alcanza”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el gremio se mantiene a la espera de definiciones en materia salarial y no descartó la continuidad de medidas si no se obtienen respuestas. Asimismo, expresó la expectativa de que el Gobierno provincial avance en propuestas que contemplen las necesidades del sector, al considerar que la salud es un área esencial que requiere políticas sostenidas y reconocimiento adecuado a sus trabajadores.