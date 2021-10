Atención oftalmológica para los afiliados del gremio de ATE

ATE San pedro informó que hará atención oftalmológica a afiliados del gremio y serán atendidos por profesionales que llegarán de Cuba y Venezuela, se podrán inscribir en la sede gremial.

El secretario general de ATE seccional San Pedro Matías Brizuela comentó, “el sábado 23 octubre en San Pedro de Jujuy se va a realizar un operativo oftalmológico en el barrio Belgrano el cual hicimos las gestiones para que puedan ser atendidos los afiliados y también los no afiliado que quiere acercarse a nuestra sede”.

“Por lo tanto estamos inscribiendo, ya tenemos acá la planilla con 30 inscriptos, van a venir médicos que son internacionales están radicados en Buenos Aires, se habla de médicos cubanos y venezolanos que están recogiendo el país y en este caso van a estar unos días acá en Jujuy, en la Capital y otras localidades y en San Pedro el día sábado 23 octubre, desde el gremio ATE San Pedro le brindaremos la comodidad para que se pueden quedar y estén cómodos ya que ellos traen algunos lentes con graduación que con un aporte de 1.000 pesos que sirven para que se sigan trasladando a otras provincias”, agregó.

Sobre las inscripciones dijo, “pueden acercarse a la sede, el lunes en adelante vamos a continuar recibiendo, porque es fundamental que venga el compañero ya que uno no sabe si está bien de la vista o si usan lentes les hace falta otra nueva graduación, así también hay gente que después de muchos años les hace falta uno nuevo, así que los médicos los van a revisar gratuitamente y el único costo sería ese para entregarles los lentes y se lo llevarían al instante, después por mercado pago y un pago mínimo se lo estarían enviando”.

“la próxima semana, que es la segunda semana de noviembre estamos gestionando para que los médicos vengan también a La Esperanza, La Mendieta y Barro Negro, nos pidieron también en Palma Sola y El Talar pero vamos a ver los tiempos porque tengo entendido que andan de provincia en provincia atendiendo y ayudando a la gente que menos tienen, nosotros en el gremio estamos de 9 a 12 por la mañana y por la tarde de 18 a 20 horas y el horario en el cual estarán los médicos en barrio Belgrano son de 8:30 de la mañana hasta las 20:30 de la noche”.

Sobre más atenciones manifestó Brizuela, “también hemos hablado para que podamos tener una profesional de Podología para nuestros afiliados, así que vamos a realizar las gestiones para que nuestro afiliados puedan tener todos los beneficios y por supuesto ATE no es un sindicato que ofrece préstamos o mutuales, sino que directamente como lo estamos haciendo, recurrimos en cada conflicto que hay de manera personalizada, tenemos asesoría legal gratuita para todos los afiliados en cualquier caso laboral que sea y hasta el momento no tenemos muchos reclamos que no se hayan resueltos, como por ejemplo en el caso del compañero Cardozo del hospital Paterson ya fue reincorporado y está trabajando, lo que demuestra la madurez y las gestiones que hacemos los trabajadores, así también estuvimos la semana pasada haciendo cursos de capacitación para los nuevos delegados, que son los nuevos y futuros cuadros gremiales de todas las seccionales, habrán nuevas elecciones de delegados en noviembre y diciembre”.

Luego agregó, “siempre trabajando en beneficios de los compañeros y compañeras como en el día de ayer en La Esperanza, estuvimos asistiendo a la gente por remedios porque se aprueban muchas cosas pero una persona que tiene que pagar 3.000 pesos no le alcanza y recurre a nosotros que con su aporte mínimo que no llega a 300 pesos le resolvemos teniendo en cuenta que el aporte también es de los otros compañeros, pero cuando el problema es de uno también es de todos y siempre vamos a tener alguna problemática, así que los que critican que critiquen para mejorar no para retrotraer porque no estamos dispuestos a escuchar crítica destructiva, sino críticas constructivas para el futuro y el post pandemia, porque seguimos con la pandemia y las nuevas pandemias que vienen”.

Sobre la actualidad económica manifestó, “seguramente el nuevo presupuesto nacional que se está aprobando no tiene nada que ver con las necesidades del pueblo argentino que no la paso bien en la pandemia donde se perdió muchas cosas y aun pretenden renegociar una deuda fraudulenta con el Fondo Monetario Internacional, que no tiene nada que ver con el pueblo y los trabajadores así que todo será motivos de luchas constante y desde ya me reúno con los compañeros al ver los oídos sordos de distintos dirigentes gremiales, nosotros vamos a ponernos la mochila y luchar porque este 4 % es miserable y todavía no se resuelve el pase a planta permanente de los compañeros, que ya está la ley y decreto, los cuales están saliendo de tanda en tanda y no parece justo, porque están los compañeros con la incertidumbre. Sobre los compañeros capacitadores ya hemos hecho todo lo posible de nuestra parte, ahora es más parte de nuestro secretario y las gestiones con la provincia, pero si no hay respuesta hasta el martes tomaremos las riendas y seguiremos luchando”.

Finalmente saludó a las madres en su día, “un saludo a todas las compañeras que hacen distintos roles de padre, madre, madre soltera y la verdad que es un orgullo ver que las compañeras se sumen y se animen a luchar, llevando las banderas de lucha, orgullosamente defendiendo a nuestros hijos, nuestra patria y nuestro suelo como las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres del equipo de ATE, así que es un orgullo para nosotros y a nuestras madres luchadoras un fuerte abrazo y un feliz día que Dios las bendiga y que sigan siempre adelante”.