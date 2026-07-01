ATE volverá a plantear al Ejecutivo provincial un salario que alcance el costo de la Canasta Básica

Sajama también expresó que ATE pases a planta permanente, mejores salarios para municipales y reincorporación de despedidos. Estos temas se vienen planteando en las mesas técnicas sectoriales que se llevan adelante.

A dos días del paro provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy, su Secretario General, Carlos Sajama, volvió a señalar la necesidad de otorgar incrementos salariales que estén en línea con las necesidades de las familias de los trabajadores estatales. El dirigente adelantó que cuando vuelvan a realizarse las paritarias planteará al Ejecutivo de la provincia elevar el salario inicial dentro del costo de la canasta básica que registra el INDEC que en la actualidad supera 1.400.000 pesos.

En una charla mantenida con el medio radial de la Universidad Nacional de Jujuy, UnjuRadio 99, habló sobre la situación general que atraviesan las y los estatales provinciales y municipales, que incluye los pases a planta permanente, el salario municipales y reincorporación de despedidas y despedidos, todos temas que vienen siendo planteando en las mesas técnicas sectoriales que se llevan adelante.

Ante el medio Sajama expuso la situación más compleja que atraviesa el personal de los municipios y de las comisiones municipales. Como el caso de los jornalizados que apenas cobran un ingreso de entre 200.000, y en el mejor de los casos, 300.000 pesos. También sobre los pedidos que hay para que se reincorporen a todos los despedidos como el pase a planta permanente.

Mientras paralelo al ingreso de casi 200 trabajadores, que Sajama destacó como un logro en Libertador General San Martín, también están los otros municipios donde los intendentes no le dan lugar a su personal precarizado, que cuenta ya con todos los requisitos, y sus lugares terminan siendo ocupados por allegados a la planta política.

Consultado por el medio sobre el proyecto de Coparticipación Municipal, Sajama, expresó que “de aprobarse la ley en la Legislatura, los municipios podrán contar con fondos propios que permitirá a nuestro sindicato discutir directamente con los intendentes mejoras salariales para trabajadoras y trabajadores”.

En ese sentido explicó que como hoy muchos municipios no tienen recaudación propia, de aprobarse la Ley “se verán favorecidos con la coparticipación y así tendrán la posibilidad de garantizar salarios y aumentos sin depender de provincia”.