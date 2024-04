ATE, SOEM y UPCN San Pedro unifican el reclamo de los empleados municipales

Reclamos, marchas y paro desde el gremio de ATE San Pedro por falta de indumentarias y elementos de trabajos para empleados municipales local.

A ellos ya se sumaron otros gremios provinciales para unificar los pedidos en las distintas intendencias que hasta ahora no cumplieron con los diversos pedidos realizados por lo que si esto continúa sin tener una respuesta van a realizar medidas de fuerzas.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “estuvimos esta mañana con los compañeros a pedido de afiliados prácticamente del área de servicios públicos. ya que la semana pasada estuvieron reclamando mejores condiciones de trabajo y nosotros hicimos el pedido de audiencia”.

Luego detalló el dirigente, “hemos planteado el pedido no tan solo acá, fue en todos los municipios y el reclamo es de todas las áreas, tuvimos alguna problemática con compañeros también de alumbrado público de la Municipalidad donde la ropa no era adecuada y había peligro por su vida por la tarea que realizan que es de alto riesgo con los cables de alta tensión y ante de eso hicimos los reclamos correspondientes porque se está reclamando la muda de ropa del año pasado, hasta el momento y luego de las gestiones que estuvimos haciendo el día de ayer se hizo un reclamo entre tres gremios, ATE, SOEM y UPCN San Pedro quienes coincidimos unificar el reclamo para poder llevarle a las autoridades pertinentes”.

Luego mencionó, “el día de ayer en horas de la mañana se presentó el petitorio y estuvieron los compañeros reunidos con el ingeniero que es el secretario de Servicios Públicos y se acordaron algunas cuestiones que tienen que ver con el instrumental y con la entrega de ropa, esta mañana a las 5 de la mañana fuimos a realizar una asamblea para informarle a los compañeros en cuanto a los horarios, en cuantos a deberes, derechos y obligaciones”.

También señaló, “de nuestra parte informando la grave situación que está el país y la provincia, también que hay que respetar los horarios, hay que cuidar absolutamente las normas que pone el Estatuto del Empleado Público, entre eso también le informamos sobre este pedido y también las cuestiones legales son cinco días hábiles y decidimos en asamblea que si hasta el día lunes no tenemos una respuesta del día del cronograma de entrega de ropa y también la recategorización o el pase a planta permanente de jornalizados y contratado entre otros temas que se fueron sumando, como ser el traslado, las herramientas de trabajo”.

“Así que los compañeros quedaron que hasta el día lunes que viene esperarían una respuesta directamente del Ejecutivo de todo lo que se viene planteando y de no ser así el día lunes empezamos con medidas directa de fuerza directa y no tan solo con el área de servicios públicos porque también hay compañeros de otras áreas operativas de la Municipalidad que también están con la misma problemáticas y no se descarta un paro municipal de todos los trabajadores municipales hasta tanto no se resuelva esto”, agregó.

Para terminar expresó, “venimos como hace 4 años presentando notas con lo cual le pedimos a los compañeros que nos sumemos y organicemos todos para el día lunes, porque si bien hay un derecho y obligaciones del Estado darle la ropa, la categoría y el pase a planta permanente a los trabajadores, así que no se sorprenda la ciudadanía si el día lunes ve el servicio de recolección, plaza y parque con el desmalezamiento, siempre dicen que el dialogo es abierto, pero hasta el momento no hay nada y este no es un reclamo de ahora sino que es de larga data y afecta a todos los compañeros de las diferentes áreas”.