ATE seccional San Pedro realizó una radio abierta y asamblea en la plaza central de la ciudad

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela en una asamblea en la plaza general Belgrano de San Pedro de Jujuy anuncio la adhesión de la seccional al paro provincial convocado para el día 27 de julio.

El sindicalista llamo a una convocatoria y a concentrar en la sede ubicada en la calle Tumusla del barrio Las Maderas y en la plaza central de San Pedro para luego viajar a la Capital jujeña para pedir respuesta a los reclamos.

Sobre la jornada el secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “hemos decidido con los compañeros y compañeros de la organización sindical y dentro del concejo directivo provincial de ATE, luego de haber mantenido diferentes reuniones días pasados con autoridades y diferentes funcionarios del gobierno como ser, los ministros de Educación, Salud y Hacienda, donde tratamos puntos fundamentales en materia salarial, los capacitadores laborales, el tema de pase a planta permanente y también nos preocupa los enunciado por la ministra de la Nación Batakis, donde tomo la medida de congelar los salarios, lo que nos afectara a todos, no solo los trabajadores porque podríamos haber hecho está asamblea a puertas cerradas pero esta situación no es solo de los trabajadores estales, sino es una situación social que ataca a diario con la suba de los alimentos, impuestos, el pan, el transporte y con un salario mínimo que no tiene que ver nada con la realidad, porque un trabajador tiene que cobras más de 145.000 pesos pero la gran mayoría de los trabajadores estatales somos pobres y los compañeros capacitadores son trabajadores indigentes, por ello el día de hoy convocamos una asamblea acá en la plaza Belgrano que es la plaza de la gente y el pueblo donde se realizan diferentes actos”.

A su vez el dirigente remarcó, “el precio del pan, el precio de la carne también nos ataca a nosotros a todos, por ahí los trabajadores de los taxis piden aumento, pero mientras no se aumente los sueldos de los trabajadores va a ser imposible, así también será imposible para los compañeros del volante el poder comprar un repuesto que está todo dolarizado y si no nos unimos entre todos los sectores no podremos cambiar esto, el aguinaldo solo sirvió para pagar deudas ya no sirve para remodelar la casa o algo más porque cada vez nos endeudamos más con las tarjetas de créditos y tiene que entender el gobierno nacional y dejar las internas que si no aplica las medidas necesarias contra el pueblo solo serán los trabajadores los perjudicados”.

Cuando nos llegue el agua hasta el cuello nos vamos a mirar uno con otros y pensar de quien es la culpa, pero los responsables son los grandes y poderosos que cobran su sueldo cien veces más que un trabajador estatal y por más que se peleen ya tienen sus fincas, campos, familia acomodada y nosotros que estamos más bajos no vamos a poder mandar nuestros hijos a las universidades y seguirán siendo solamente los hijos de quienes ocupen cargos o sean profesionales porque son los únicos que van a tener la posibilidad de mandar los hijos a estudiar, los que nos queda es que nos llamen planeros y nos denigren porque los políticos tienen un montón de programas sociales y los utilizan para las elecciones, llenan colectivos para actos políticos pero cuando lo hacen los compañeros de las organizaciones sociales para reclamar por un merendero o modulo alimentario son terroristas y la pobreza la crean los políticos, por eso nosotros los de ATE el día miércoles 27 en la plaza Belgrano de San Pedro de Jujuy convocamos a todos los compañeros de todos los sectores a movilizarnos y mostrar una sola columna unida y si no quieren dar aumento por lo menos considere congelar los precios, congelar las tarifas de luz, congelar el precio de combustible y el pan porque por más aumento que nos den están especulando” expresó, el gremialista.

Para finalizar recalcó, “este miércoles 27 movilizamos a la plaza Belgrano, luego a la Capital jujeña donde vamos a tener una reunión con diferentes ministros y les diremos que venimos a buscar respuesta de todos los petitorios que venimos haciendo y no nos vamos a sentar para una foto, sino para tratar las diversas situaciones que venimos reclamando y que de una vez el salario se acomode de acuerdo al proceso inflacionario, desde nuestra sede concentramos a las 8 de la mañana y veremos cómo viajar porque el viaje los pagamos nosotros con el dinero de la cuota gremial a diferencia de los políticos que para cada actos el colectivo lo paga el pueblo, así que vamos a poner lo que se deba para que el día miércoles 27 San Pedro de Jujuy se movilice en Casa de Gobierno y ahí vamos a pedir respuesta que si no la hay vamos a ir a medidas de fuerza en cada escuela, en cada hospital, cada municipio y cada sector laboral, así que el día 27 de julio a horas 8 de la mañana en la sede de ATE en la calle Tumusla barrio Las Maderas todos los que acompañen los reclamos de marchar para pedir respuesta nosotros desde ATE San Pedro vamos a acompañar en este paro provincial de 24 horas con movilización a la Capital jujeña”.