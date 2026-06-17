ATE se reunió con la ministra de Educación para tratar la situación del personal precarizado

Las partes remarcaron el trabajo que se lleva a cabo junto al Ministerio de Hacienda tras la decisión del Gobernador de avanzar de manera paulatina con la mejora de los capacitadores laborales trabajo que se viene coordinando desde el inicio de esta gestión.

La conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy se reunión con la ministra de Educación provincial, Daniela Teseira y con parte de su equipo, a quiénes planteó la situación laboral del Personal de Servicios Generales (PSG) que trabaja en las instituciones educativas.

Tanto el secretario general de la ATE, Carlos Sajama; como Silvina Ríos, secretaria de Formación y responsable de Educación; y Mariela Tejerina, secretaria de Convenio Colectivo de Trabajo expusieron ante la ministra la situación del personal precarizado en relación a los relevamiento efectuado a nivel provincial.

Las partes remarcaron el trabajo en conjunto que se está llevando a cabo junto al Ministerio de Hacienda luego de la decisión del Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, para avanzar de manera paulatina con la mejora de las y los capacitadores laborales, trabajo que se viene coordinando desde el inicio de esta gestión.

ATE también dejó en manifiesto la disposición de coordinación para trabajar en el reordenamiento del Ministerio de Educación con la preparación y formación necesaria para el personal que cumpliría funciones dentro de las instituciones educativas, siendo clave la preparación para el cumplimiento de sus tareas, con la necesidad de que se cumplimente la ropa de trabajo en todos los sectores que se requieran.

En este marco ATE destacó la importancia de las mesas de trabajo para brindar respuesta a todos los sectores que conforman la integración de la cartera ministerial.