ATE se reunió con funcionarios de Educación y planteó la situación laboral de capacitadores

La ATE también expuso sobre los traslados del personal contratado de servicios generales, la situación de maltrato en las instituciones escolares, la problemática de las regionales y la falta de entrega de ropa de trabajo.

En una reunión celebrada con funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy planteó la situación laboral de las y los capacitadores, también como otros reclamos que vienen siendo recurrentes en el área. Los reclamos presentados al Ministerio también abarcaron al interior provincial.

Además del plantear la situación en términos de precarización laboral que atraviesan los capacitadores Laborales, la ATE expuso sobre los traslados del personal contratado de servicios generales, la situación de maltrato en las instituciones escolares, la problemática de las regionales y la falta de entrega de ropa de trabajo.

Respecto a lo que ocurre en el interior de la provincia se plantearon los pedidos de los generales de las Seccionales Perico, Palpalá y La Quiaca para que tengan pronta resolución estableciendo así una agenda de trabajo con la cartera ministerial.

Por la ATE participaron de la reunión, Silvina Ríos, Secretaria de Formación y responsable del área de Educación; Betina Dionicio responsable de Educación; Mariela Tejerina, Secretaria de Convenio Colectivo de Trabajo; Luis Campos, Secretario General de la Seccional Humahuaca; y Antonio Soruco, Secretario General de la Seccional El Carmen; en tanto que por el ministerio lo hicieron el Coordinador General de Regionales, Iván Anastasia, junto a parte del equipo ministerial.