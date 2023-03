ATE San Pedro se prepara para decidir medidas en un plenario provincial

Ultiman detalles desde el gremio de ATE seccional San Pedro de Jujuy, para la llegada del pre candidato a secretario general a nivel nacional Oscar “Colo” de Isasi a la provincia de Jujuy.

El secretario general de ATE seccional San Pedro de Jujuy Matías Brizuela comentó, “estamos trabajando a full todos los días están sumando más compañeros y no tan solo de acá de San Pedro sino de La Quiaca, Perico y Libertador porque estamos apostado un proyecto que marca un futuro de integración para todos los compañeros y compañeras. Hace mucho tiempo necesitábamos y estamos luchando, de hecho el día de ayer hemos realizado un plenario porque a la reunión de Comisión Directiva no nos invitaron lo que molestó mucho, nosotros estamos acompañando un proyecto, no es a la persona, tenemos que estar todos bien porque somos todos seres humanos y nosotros acompañamos un proyecto y ese proyecto lo vamos a defender a muerte porque nosotros tenemos un montón de compañeras y compañeros que hoy en día necesitamos resoluciones inmediatas”.

Por otra parte, recalcó, “tenemos problemas con los capacitadores laborales y necesitamos que el gobierno reciba a los gremios por una paritaria que no sea solamente para una mesa y para sacarse una foto, ni que tampoco sea una mesa para para buscar beneficios para algunos sectores. Nosotros acá necesitamos integración y profundizar, tuvimos un plenario, una asamblea de afiliado informativa el día 23 donde sacamos una resolución para ir a un plenario provincial y no fuimos escuchados, por eso ahora comparte de la conducción nacional y con la presencia del Colorado que nos marca un camino de lucha, de integración y de unidad, por eso nosotros el día sábado estamos convocando a los compañeros a las 8 de la mañana en nuestra sede de San Pedro”.

Sobre esta convocatoria mencionó, “para quienes quieran participar y acompañarnos, vamos a ir a la Capital jujeña al Club Luján dónde vamos a coincidir debatir y plantear cuál es el sindicato que queremos para el próximo año, repito, no es contra la persona, sino que es por el proyecto, nosotros necesitamos una construcción provincial que se haga cargo absolutamente de todas las secretaría hasta la última y de organización gremial, porque acá tenemos a compañeros de San Pedro que son parte de la conducción provincial y nunca fueron convocados a una reunión y eso es lo que necesitamos fortalecer, hay compañeras que fueron excluidas por pensar distinto y por eso nos vamos a organizar y nos vamos a sumar todos”.

Con respecto a la jornada del día expresó, “el día de hoy en una jornada provincial estuvimos recorriendo el hospital Paterson y distintas localidades, nosotros no vamos a romper absolutamente ningún paro, pero un paro de ATE necesita un tratamiento muy especial y tenemos que recorrer todas las reparticiones, llegar a un plenario y organizarnos porque el gobierno ya anunció los descuentos de los días, no queremos que el gobierno se quede con la plata de los trabajadores por hacer una medida de fuerza, queremos que el gobierno nos escuche y nos convoque a paritarias, que no nos convoque para discutir sectorialmente, necesitamos un gremio fuerte de lucha para que en toda la provincia se pueda reflejar esa esencia que tenemos de hace más de 100 años, que es la lucha, necesitamos el fortalecimiento, por tanto desde ATE San Pedro en asambleas se determinó que el proyecto que necesita ATE para la conducción de ATE Nacional es el Colorado Isasi como secretario general de la provincia de Buenos Aires con más de 70.000 afiliados”.

Agregando a continuación, “es necesario tener el fortalecimiento para darle pelea al gobierno nacional que impuso en el día de ayer con complicidad del gobierno, un salario mínimo vital de 86.000 pesos para junio y julio. Nosotros necesitamos más, porque un salario mínimo son siete ítems y esos siete ítems son salud, educación, esparcimiento o vacaciones, transporte, escolaridad entre otras cosas. Cuánta gente ya no puede llegar o no puede comprar con esos 86.000 pesos, cuando realmente para una sola persona es 186.000 pesos y para una familia de 4 miembros, con 2 hijos en edad escolar, son 238.000 pesos lo que marca el INDEC o sea que estamos muy por debajo”.

Luego añadió, “acá en Jujuy no podemos hacer una medida de fuerza porque el gobierno nos descuenta y tampoco no podemos hacer una protesta porque nos ponen multas de 600.000 pesos, pero sin embargo para las movilizaciones religiosas, política y partidarias para eso no lo hay y de hecho Morales inicio la campaña en Buenos Aires con una movilización y acá en Jujuy nos hace contravenciones, por lo tanto necesitamos la unidad en un plenario de todos los trabajadores y todos los sectores para que antes del 15 de abril podamos realizar un paro provincial de todos los sectores, de salud, educación, profesionales, así de una vez digamos que no estamos en acuerdo con las políticas partidarias e imposiciones que hace el gobierno hacia los trabajadores de Jujuy”.

Finalmente expresó, “así que los invito para el día sábado acá en la sede de ATE San Pedro, la concentración es a las 8 de la mañana donde saldremos a la Capital jujeña para la asamblea que iniciara a las 10 en el Club Lujan, ya tenemos la confirmación de compañeros de todas las localidades de San Pedro, La Esperanza, La Mendieta, El Piquete, El Talar, Fraile y Libertador, todos con el fin de hacernos escuchar y que si este año no hay un acuerdo en las urnas vamos a decidir el futuro de nuestro gremio el 9 de agosto”.