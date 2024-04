ATE San Pedro se moviliza este miércoles a la Legislatura

Están en estado de alerta desde el gremio de ATE San Pedro por la ley de emergencia económica que se aprobará en la provincia de Jujuy el próximo miércoles

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “hoy primero de abril estamos reunidos acá en nuestra sede de ATE seccional San Pedro y queremos transmitirles que el Gobierno de la provincia de Jujuy está aplicando un plan en todo el territorio jujeño”.

A la vez que recordó, “el día miércoles a las 17 horas en la Legislatura se va a tratar en todas las comisiones un proyecto de emergencia donde va a atacar directamente y nuevamente al bolsillo de los trabajadores estatales, con un agravante de que se van a congelar los salarios, al salario mínimo vital y móvil de orden nacional, que ya es de indigencia y cuando estamos solicitando lo que marca el INDEC, el salario mínimo del costo de la canasta, básica, mínima y total de 700.000 pesos lo van a congelar en menos de 250.000 pesos”.

Agregando luego el referente, “por lo tanto otro punto muy importante es que quieren congelar la planta permanente de trabajares del Estado, congelar también las recategorizaciones, que es una lucha histórica que venimos llevando adelante los trabajadores de ATE, también las jubilaciones impulsivas, no va a poder el compañero esperar hasta poder gozar de una jubilación si no va a ser de manera arbitraria como también el traslado y la renovación de los contratos directamente supervisadas por los jefes y los supervisores que lamentablemente no puede pasar”.

Por otra parte agregó, “la situación de los capacitadores laborales al congelar la planta del Estado no posibilitaría a los capacitadores laborales pasar a contrato de servicio, es algo que el Gobierno hace mucho tiempo se viene comprometiendo con nuestro sindicato, asimismo con los contratos de todos los compañeros contratados, por ello queremos convocarnos a una lucha unificada, no tan solo de ATE de la seccional San Pedro sino también de nuestra CTA Autónoma, porque también está vulnerando y está atacando las organizaciones sociales que la componen, por lo tanto compañero lso convocarnos en cada lugar de trabajo este día miércoles 3 de abril en el paro nacional de ATE por los despidos arbitrarios de todos los órganos de índole nacional de todo el país”.

Remarcando así mismo que, “esto está sucediendo y quieren llegar a 70.000, festejan mucho diciendo que son todos ñoquis, cuando muchísimos compañeros, ahí no tienen absolutamente nada que ver y están hace más de 25 años trabajando en el Estado”.

Para finalizar expresó, “este 3 de abril, no tan solo adherir al paro nacional, sino que en la provincia de Jujuy convocarnos a la Legislatura a todos los compañeros de ATE de todas las seccionales de toda la provincia, nos convocarnos el día miércoles a las 17 horas para que digamos al gobierno de Sadir y a los cómplices del PJ que no seguimos pagando la variable de ajuste, que vean la manera de buscar los fondos para salir de esta situación pero que no sea a costa de los trabajadores, por lo tanto desde ATE San Pedro decidimos convocarnos a la lucha en cada rincón de nuestra provincia para decirle que el plan de Milei en Jujuy no puede suceder y que no se comparen con el gobierno nacional que viene a despedir trabajadores, así que desde ATE San Pedro convocamos el día miércoles 17 horas a la Legislatura para decirle a los diputados que no traicionen al pueblo, porque el pueblo lo puso ahí”.