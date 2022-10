ATE San Pedro organiza plan de lucha por el bajo incremento salarial

Referentes de ATE San Pedro brindaron una conferencia de prensa anunciando los trabajos y gestiones realizadas y a realizar en la ciudad como así también en el resto de la provincia.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó en primer término sobre el aumento salarial hecho conocer, “queremos hacer conocer lo insuficiente del anuncio del gobierno que no supera la expectativa de la inflación actual e interanual por lo tanto desde ATE San Pedro decidimos recorrer todas las áreas para consultar a los compañeros sobre su opinión. Hay un descontento ante una inflación que no deja de crecer y teniendo en cuenta que tenemos una proyección anual que superaría las 3 cifras no podemos cerrar el año con un incremento salarial bajo sin contar los 5 años que venimos perdiendo el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo tanto desde ATE seccional San Pedro vamos a convocar a una asamblea general con todos los compañeros para determinar un plan de lucha”.

Luego el referente mencionó, “tampoco hay ninguna solución concreta, se informó que en el mes de octubre se iba a resolver el conflicto de los compañeros capacitadores laborales, pero tampoco se ha resuelto así que vamos a convocar junto con el concejo provincial a que nos organicemos y llevemos adelante un reclamo por este tema que es de hace mucho tiempo y que aun los compañeros no tienen respuesta”.

Continúo explicando, “estuvimos recorriendo distintas reparticiones, sobre la entrega de ropa del Hospital Paterson ya es un hecho, ayer se midieron los últimos compañeros de APS y se le va a entregar a todos los compañeros del sector salud, así también estuvimos en el hospital de La Esperanza haciendo el pedido con el compromiso de las autoridades para resolver esta situación junto otros temas que plantear nuestros referentes”.

Por otra parte, Brizuela detalló, “habrá elecciones de delgados en el mes de octubre, de todos los sectores, áreas y todos los ministerios, así que vamos a invitar a los compañeros que quieran sumarse a este equipo que somos pocos para así resolver y recorrer todas las áreas como centros de salud, hospitales y municipios”.

A la vez señaló, “quiero también informar a todos los compañeros que en nuestro gremio están todos los beneficios que propusimos antes y después de la campaña, al igual que el costo de los remedios que el Instituto de Seguro no resuelve y tampoco podemos permitir esto, así que invitamos a los compañeros que se sumen, nosotros estamos acá en la plaza y nos ponemos a disposición de todas las reparticiones porque los dirigentes tenemos que estar en los lugares de trabajo acompañando los reclamos porque la situación no da para más, los tarifazos siguen subiendo y el bolsillo no da para más y con esta política de ajuste tenemos la necesidad de que los trabajadores protestemos, desde ya rechazamos está reforma inconstitucional del gobierno de la provincia de querer sancionar y paralizar las manifestaciones sindicales no así los actos políticos y religiosos, por lo cual es discriminativos que los compañeros y compañeras no podamos defendernos ni ejercer nuestros derechos, porque si hacemos huelga nos descuentan los días de huelga y si militamos nos aplican contravenciones, por eso repudiamos el nuevo intento de la justicia que persiguen a los dirigentes gremiales y a los compañeros que decidimos dar pelea sobre todo en esta situación que no da para más en la provincia de Jujuy”.