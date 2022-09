ATE San Pedro convocó a sus afiliados a sumarse al paro del 27 de septiembre

Se trata de la jornada nacional de lucha con paro y movilización en todo el país para reclamar dado que buscan un incremento por encima de la inflación, el adelanto de los tramos de enero y marzo y el pase a planta de 30 mil empleados.

El secretario general de ATE seccional San Pedro Matías Brizuela comentó previamente, “seguimos realizando las actividades organizadas que empezamos el primer domingo 18 y ahora el domingo 25 será en la localidad de La Esperanza en el Club Parapetí y el 2 de octubre realizaremos el día del niño en la plaza principal de la localidad de La Mendieta”.

A lo que agregó, “hemos tenido un gran éxito ningún chico se quedó sin llevar su regalito, un enorme esfuerzo para llegar a todos los chicos no solo los hijos de los afiliados sino los chicos de los barrios que se acercaron para recibir una tasa de chocolate, una factura, un regalo, disfrutar de los peloteros y juegos, así vamos a continuar en las otras localidades, ahora vamos a coordinar con Santa Clara, El Piquete, Palma Sola”.

Por otra parte mencionó en cuanto a la actividad gremial, “luego de haber conquistado una lucha importante como era la entrega de ropa en el Hospital Paterson, ya presentamos un petitorio al Hospital de La Esperanza y próximamente en La Mendieta, hoy luego de la lucha se abrió para todos los sectores del hospital, donde ya está el personal de APS haciendo la talla de la indumentaria que también se extenderá a los demás sectores, así que felicitaciones a los compañeros, porque nos ningunearon, nos trataron de patoteros, nosotros fuimos respetuosamente y demostramos la verdad, la denuncia correspondientes por maltrato y violencia laboral se están realizando todo con la verdad, así que vamos a seguir trabajando por todos los compañeros”.

Siguiendo en el plano sindical anticipó, “convocamos para el 27 de septiembre a la jornada nacional de lucha con paro y movilización en todo el país y teniendo en cuenta que Jujuy no tenemos estado de derecho, ya que el derecho a huelga es sancionado, así que el día de mañana mantendremos una reunión con la comisión provincial del gremio porque un paro estatal es plata que se queda el gobierno y no va hacia la economía del trabajador, por lo tanto vamos a buscar una estrategia desde ATE, vamos a proponer un paro en cada lugar de trabajo para que se sienta la protesta con un cartel que diga aumento salarial, ya basta de persecuciones y de descuentos por los días de huelga, queremos libertad de trabajo y un sueldo digno porque con el 10% que pretende imponer el gobierno en partes no significa absolutamente nada cuando la proyección anual tendrá 3 cifras más del 100%, entonces es ilógico que el gobierno de la provincia con un gobernador que lanzo su campaña a presidente, si la provincia de Jujuy está así imaginemos como será cuando o si llega a ser presidente”.

Finalmente agregó Brizuela, “así que la gente de afuera deben pensar por qué no hay movilizaciones, es porque han sancionados y multado a las personas que luchan, no es que no queremos protestar en las calles y con esta reforma tratará de quitar los derechos y sancionar a todos los que quieran protestar, es decir todos los que reclamen por tarifazos o femicidios no lo podrán hacer en Jujuy, por lo tanto proponemos que nos reunamos todos los sindicatos para que esta reforma no sea tratada y estos funcionarios que supuestamente están en defensa del pueblo, quiero ver porque no se pronunciaron en contra del tarifazo y ahora están a favor de la reforma, nosotros no lo vamos a permitir y estamos viendo que va haber negociaciones bajo la mesa para que levanten las manos los que pretenden aprobar esta reforma para seguir aguantando y bancando a los que están, para que sigan los hijos de los hijos y que nunca termine está situación que hay en la provincia, una lucha de nunca acabar y nosotros tenemos que luchar para que nuestros hijos y nietos no tengan que padecer estas penumbras y maltratos”.