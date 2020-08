ATE realizó importantes reclamos en la Municipalidad de San Pedro de Jujuy

Así lo hizo conocer el secretario general de ATE San Pedro, Matías Brizuela por las distintas problemáticas de los trabajadores conjuntamente con los integrantes de UPCN.

El gremialista comentó que a las 7 de la mañana de este lunes estuvieron recorriendo la Secretarias de Obras Públicas de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy dado que había trabajadores quienes denunciaban que les dijeron le iban a descontar los días, si es que se tomaban la cuarentena, estos 14 días de aislamiento, que iban a ser sancionados con descuento.

“Por lo pronto estuvimos ahí temprano viendo la situación comentándole a los compañeros que nosotros no vamos a permitir estos tipos de atropellos, ya que si lo dice el COE, de que si sentís síntomas aíslate en tu casa y por eso no puede ser que haya descuentos”, destacó.

“Inmediatamente recibimos un comunicado de la gente de la Guardia Urbana que está en el ex centro vecinal de barrio 9 de Julio, donde había compañeros con posibles casos, que ante los síntomas mínimos se dijo que se aíslen que se queden en su casa de cierta manera el informó a su superior y le dijeron que igualmente tenía que ir a trabajar por lo tanto seguimos corroboramos y estuvimos comunicándonos con el doctor Castro que nos recibió en el hall de la Municipalidad a ambos gremios y planteamos todo esta situación en el marco de dejar asentado y por escrito lo que nosotros veíamos sobre la atención a los trabajadores municipales, a los que se están exponiendo, porque a esa gente hay que cuidarla, a lo que están cuidándonos, los que estas atendiendo el hospital de campaña, a todos los empleados municipal, eso le explicamos al doctor Castro y que por ahí los protocolos o los números telefónicos que se dan no atienden ya que hay compañeros que estuvieron enfermos y no tuvieron asistencia, por lo tanto informamos que esta tarde va a dar un parte, se va a explicar bien y se va a dar un protocolo que tenga que ver directamente con la asistencia al trabajador municipal, en este sentido queda planteada esta problemática ya dejamos por escrito con la firma de ambos sindicatos y entre el miércoles y jueves estaríamos volviéndonos a reunir por la indumentaria de trabajo, la desinfección de las áreas y todas las cuestiones que tiene que ver con las normas de seguridad e higiene que tal cual lo plantean los últimos decretos tanto nacionales como provinciales, el de la seguridad y los reglamentos de seguridad”, comentó Brizuela.

Al consultarle si en caso de producirse descuentos cuales serán las medidas que tomaría el gremio, manifestó, “nosotros en ese sentido le planteamos a Castro, nos dijo que nos quedemos tranquilos que por parte de la Municipalidad no van a existir esos descuentos, no van a avanzar con esa situación, pudo haber un malentendido, pero claramente nosotros no vamos a permitir si es que sale el descuento por esa situación sería lamentable, también planteamos sobre los empleados municipales que están en su casa o por que no pueden salir porque son mayores de edad y son factores de riesgo o persona de riesgo, a los que se le está descontando lo insalubre cuando el mismo gobernador dijo que no iba a suceder ningún descuento para nadie, por lo pronto está asentado la nota y le pedimos el reintegro a todas estas personas que no salen a trabajar, no es porque no quieren, sino porque lo marca el decreto nacional y por ello tiene que sufrir el descuento de los bolsillos donde vamos a cumplir un año de que no tenemos aumento salarial por parte del gobierno de la provincia, por lo tanto el compañero no sabe cómo llegar a fin de mes con los remedios, encima tenga que recibir todo tipo de descuentos por no estar atendiendo a las necesidades básicas de los servicios esenciales”.

Sobre la visita realizada en el hospital Paterson explicó, “como en el hospital había traslado de pacientes hacia otro nosocomios, inmediatamente me apersone al lugar el día de ayer por qué tenemos compañeros que están ahí que también están asistidos con respiradores y queríamos saber la situación para darle tranquilidad a la familia, para ver en que podemos aportar como gremio ya que son compañeros y miembros de comisión directiva, por lo tanto queríamos saber la verdad, además saber del resto de los trabajadores del hospital, por lo pronto hemos pedido mediante nota de audiencia con la directora que está ahora y también una reunión con el doctor Marcelo Castro, por otra parte le consulté si era cierto que el doctor Villa estando con Covid estuvo en hospital, me dijo que esto era así que se iba a auto asistir con el respirador, le dije que no corresponde por qué tiene que quedarse en su casa por ser una persona con Covid y no tiene que salir, esta cuestión fue repudiable, porque hay que hacer la asistencia en casa y porque el doctor puede ir al hospital a hacerse dicha asistencia cuando toda la gente no va”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ