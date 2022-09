ATE Jujuy pide un 30% de aumento en la provincia

Así lo hizo conocer el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado de Jujuy Rodrigo Guerrero, a esto se suma otros pedidos al gobierno provincial en beneficio de los trabajadores.

El secretario adjunto de ATE Rodrigo Guerrero comentó, “Algún ofrecimiento por parte del gobierno no hemos tenido, recién ellos están hablando con cada uno de los gremios para ver cuales es la propuesta, pero nosotros desde ATE hemos llevado la propuesta de un mínimo de 30%, menos de eso no, más de eso será bien recibido, ya que he en este último mes hemos tenido un 7% de inflación y se prevé que hasta diciembre superará el 100% con la suba de los alimentos, el combustible, el transporte, la luz y con esto no hay sueldo que aguante”.

También considero el dirigente, “desde ATE hemos hecho está propuesta y hemos solicitado códigos para que estén en orden los recibos de sueldo así de una vez deje de estar en códigos en blanco y negro para que los recibos de sueldo se puedan blanquear en su totalidad, también tocamos el tema de los capacitadores laborales”.

A su vez añadió, “en el tema de los capacitadores estamos con un poco de esperanza de que a fin de año vayan entrando los compañeros por tanda a contrato de servicio, eso le hemos planteado desde ATE porque nos enteramos que en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han entrado gente con contratos nuevos mientras que tenemos a los capacitadores que cumplen funciones en muchos comedores, dentro de las escuelas, en servicios generales o también en otras reparticiones del Ministerio de Educación”.

Luego Guerrero agregó, “desde lo planteado por ATE en otras reuniones ellos tiraron negativas diciendo que está todo y que no pueden, pero en este reunión creo que tenemos buenas expectativas, también hemos solicitado un bono de 20.000 pesos para diciembre, nos dijeron que si pero hasta ahora no hay nada concreto, también tocamos el tema de la recategorización porque muchos compañeros de planta aún no han sido recategorizados y el ministro se comprometió a solucionar ese tema, esperamos que una vez terminadas las charlas tener una buena respuesta, acorde a la situación económica de la provincia, así que esperamos un fallo a favor para que los empleados no sigan perdiendo más de lo que venimos perdiendo hasta ahora”.

Referido a la relación con los demás gremios destacó, “nosotros tenemos en el sindicato las puertas abiertas, nos ponemos a dialogar con todos, en varias reuniones que hemos tenido en el Frente Amplio Gremial no se ha podido concretar que participen todos los gremios siempre faltan 2 o 3 gremios y no se puede organizar nada lamentablemente porque entre todos podríamos organizar un plan de lucha para salir adelante, pero no se ha podido lograr nunca, nosotros siempre hemos estado a disposición y abiertos al diálogo para discutir cual es la mejor propuesta, así buscar una solución para que una vez por todas podamos empezar a hablar de un aumento digno, pero cada gremio ve su problemática y no del conjunto de los trabajadores del Estado”.

Por último expresó, “estamos esperando cual va a ser el ofrecimiento que ellos nos proponen desde el gobierno de la provincia y desde ahí vamos a ver qué estrategia gremial tomar para una mejora para los trabajadores del Estado, somos una conducción nueva, hemos tenido muchos problemas, nos dejaron un gremio destruidos pero estamos haciendo lo mejor y saliendo adelante, hemos mejorado muchas cosas para nuestros afiliados, hemos puesto un servicio de sepelio tanto para el titular como para el grupo familiar sin pagar un peso, asesoría legal y gratuita para nuestros afiliados, un consultorio odontológico con importantes descuentos, todo siempre pensando en el afiliado y el grupo familiar, también estamos dando subsidio por nacimiento, fallecimiento y matrimonio, también intentamos colaborar con donaciones, en el tema salud cuando los compañeros tienen que viajar a Buenos Aires el hospedaje en el hotel y también hemos gestionado por ahí el pasaje, incluso dependiendo de la gravedad de la enfermedad les hemos cubierto el pasaje del avión, es decir que siempre tratamos de estar al lado de nuestros afiliados acompañándolos y apoyándolos en lo que fuere”.