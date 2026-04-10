ATE hará paro provincial el 21 de abril en rechazo al aumento salarial y exige la reapertura de las paritarias

Además del urgente llamado a paritarias ATE exige el pase a contrato de capacitadores; pase a planta permanente en los municipios y la inmediata recategorización en todas las áreas del Estado.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy llevará adelante un paro de actividades el próximo 21 de abril. En coincidencia con la medida nacional dispuesta por el Sindicato en Jujuy, además el gremio rechazó la pauta salarial del 4% reciente y exige la inmediata reapertura de las paritarias.

Desde Jujuy la ATE sostiene que “la realidad que vivimos los trabajadores y trabajadoras estatales no da para más. Tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza y una enorme precarización laboral y estamos aquejados por una absoluta falta de respuestas del Gobierno provincial”.

El Sindicato exige un ingreso salarial equivalente al costo de la canasta básica familiar, que hoy supera 1.300.000 pesos. La realidad de un estatal provincial lo encuentra con salarios muy por debajo de este monto, con ingresos que rondan entre los 750.000 y 800.000 pesos.

Además del urgente llamado a paritarias ATE exige el pase a contrato de capacitadores; pase a planta permanente en los municipios; y la inmediata recategorización en todas las áreas del Estado.